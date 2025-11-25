El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una fuerte tormenta golpeará Buenos Aires y varias provincias del centro del país. Las lluvias y precipitaciones se prolongarán por hasta dos días seguidos y se espera alta actividad eléctrica.

Llega una potente tormenta con lluvias por 48 horas

Durante la noche del jueves 27 se formará un fuerte temporal en el centro del país, alrededor de la provincia de Córdoba. Conforme pasen las horas, las nubes negras se trasladarán hacia San Luis, en donde permanecerán durante todo el viernes 28 y sábado 29.

Se espera que las precipitaciones perduren por las 48 horas, informa el Servicio Meteorológico. Desde Meteored señalaron que se espera un total de 4,6 milímetros de agua durante ambos días, vientos de hasta 61 kilómetros por hora sentido noroeste y una temperatura máxima de 35°.

Tormentas por 48 horas. Fuente: SMN.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

Buenos Aires experimenta un día soleado con máximas de 29° y se espera que durante los próximos días la sensación térmica escale hasta los 32°. Sin embargo, el Servicio Meteorológico alertó que la tormenta llegará el sábado 29.

Se esperan vientos provenientes del Río de la Plata, fuertes precipitaciones y temperaturas que oscilen entre los 17° y 21°.

Las principales localidades afectadas por este temporal serán:

General Villegas

Trenque Lauquen

Pehuajó

San Carlos de Bolívar

Coronel Suárez

Olavarría

Azul

La Costa Atlántica

CABA

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El SMN dio a conocer el pronóstico del tiempo para los siguientes días: