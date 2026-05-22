“Gritos desesperados”: Se estaba planchando el pelo y recibió una descarga eléctrica fatal.

En esta noticia Así fue el accidente casero que le quitó la vida a una joven en Brasil

Un pueblo en Brasil está conmocionado por un simple accidente casero que terminó en tragedia. Una joven murió el pasado jueves 14 de mayo mientras se planchaba el pelo.

La chica de 16 años recibió una descarga eléctrica que le quitó la vida. El hecho sucedió en un pueblo ubicado en el extremo sur del estado de Bahía, en la región Nordeste de Brasil, llamado Vereda.

Así fue el accidente casero que le quitó la vida a una joven en Brasil

María Catarina Souza Carvalho era el nombre de la joven de 16 años que falleció el pasado 14 de mayo en un trágico accidente hogareño. Según los medios locales, se encontraba usando una plancha para el cabello cuando recibió una fuerte descarga eléctrica.

La descripción del hecho relata que su madre escuchó los “gritos desesperados” de la chica cuándo fue a la cocina a buscar agua y la encontró inconsciente todavía recibiendo la descarga. A pesar de sus intentos para reanimarla y su traslado al hospital municipal, la joven llegó sin signos vitales.

La Policía Civil declaró que se trató de una muerte accidental (Fuente: Magnific). Magnific

La Policía Civil caratuló la muerte como accidental y la chica fue velada el viernes 15 de mayo en la zona rural del municipio.

La escuela de María Catarina expresa su tristeza

La Escuela Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, donde estudiaba María Catarina Souza Carvalho compartió un sentido comunicado por la muerte de su alumna:

“En este momento de dolor y tristeza, nos solidarizamos con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su vida. María Catarina deja tras de sí recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar. Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para afrontar esta pérdida irreparable. Nuestro más sentido pésame”.