La hamburguesa es uno de los platos favoritos de los argentinos por combinar los dos amores nacionales: carne y pan. Pero, ¿qué pasa cuando se busca ir un nivel más arriba y usar carne de calidad premium? Sifón Sodería, en alianza con Juan Barcos, lanzó una Wagyu Cheeseburger para romper con lo tradicional de la hamburguesa. Juan Barcos es conocido por ser chef de Madre Rojas, restaurante ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. En 1998, su familia fue quien introdujo el Wagyu, una raza bovina originaria de Japón, y ahora desarrolla la producción en Entre Ríos bajo los más altos estándares de calidad. Barco trabaja con carne Wagyu a la parrilla y la extiende a otros platos como la morcilla, empanadas, chorizos, terrina y más. Para marcar un nuevo hito gastronómico, se alió Sifón Sodería (Av. Jorge Newbery 3881) para poner la carne más premium del país entre dos panes. La propuesta vuelve a la base de una hamburguesa simple, pero llena de sabor. Se trata de una Wagyu Cheeseburger con mucho cheddar, ketchup y cebolla morada en brunoise. Se suman crujientes papas fritas con cajú para darle un toque moderno. Por su parte, Sifón acompañará el nuevo plato con su carta habitual que propone platitos y bebidas pensados para compartir. Destacan las croquetas de hongos, sandwich de Girgolas, kafta de ternera, taquitos, tataki de marucha y bocata de lengua. El maridaje a cargo del local se destaca por tener opciones frescas y modernas como vermús, cynar, campari y cinzano rosso. Quienes busquen vinos podrán disfrutar de una selecta cava de tintos, rosados y claretes La Wagyu Cheeseburger, de la mano de Sifón y Juan Barcos, estará disponible en el local hasta el viernes 20 de marzo con un precio de lanzamiento de $ 18.000.