Miles de porteños hacen fila cada fin de semana para probar la propuesta de Mago Parrilla, un restaurante ubicado en el barrio de Belgrano que se reafirma cada día como uno de los mejores locales gastronómicos de la Ciudad. Ubicado en Monroe al 1595, cuenta con una calificación en Google Maps de 4,8 estrellas sobre 5 con más de 2.000 opiniones.

Al ingresar al salón principal la atención se desvía instantáneamente a la cava de vinos ubicada al centro, la cual cuenta con vinos federales que rinden homenaje a las provincias argentinas. El revestimiento de espejos en las paredes junto con la tenue iluminación cálida brinda un ambiente íntimo. La parrilla abierta y a la vista de los comensales devela los secretos de quienes conjugan la magia en los fierros a punta de brasas de leña.

Carta

La carta de Mago se erige sobre tres aristas claves: embutidos de elaboración propia, una fina selección de cortes de carne y una sorprendente variedad de vinos.

Entradas

Las entradas proponen ingredientes frescos combinados con verduras y vegetales de temporada, así como los clásicos imperdibles. Las mollejas a la parrilla con limón ahumado son las estrellas de la casa por ser bien crocantes por fuera. Junto con la provoleta con morrones asados y albahaca completan un dúo imperdible para los amantes de las brasas.

Mollejas de Mago Parrilla.

También, cuentan con otros platos imperdibles como vitel toné, chistorra con papas fritas, buñuelos de acelga y chorizo artesanal de puro cerdo.

Principales

Los principales de Mago buscan transmitir la esencia del asado argentino, cortes con mucho sabor y cocinados con paciencia.

De las brasas sale el plato insignia de la casa, un corte de T Bone jugoso hecho para compartir, que puede ser pedido en el punto de cocción que desee el comensal.

En adición, ofrecen entraña, asado americano, asado de cerdo perfecto (braseado y laqueado con miel y mostaza) y pamplona de ojo de bife (con provoleta, tomates secos y espinaca).

T Bone de Mago Parrilla.

Para acompañar las carnes cuentan con una selección de guarniciones que pasan desde los clásicos como las papas fritas y puré hasta la ensalada de rúcula con ananá.

Maridaje

La propuesta de vinos es amplia y cuenta con diez páginas con etiquetas de todas las regiones vitivinícolas del país y bodegas ubicadas en regiones atípicas como Chubut, Entre Ríos y Jujuy. La particularidad de esta carta es que se renueva cada seis meses para explorar y dar a conocer nuevos productores. Los vinos van desde tintos aromáticos y sutiles hasta tradicionales y estructurados.

Hora del dulce

Los postres de Mago van fuerte y al medio con una selección de clásicos imperdibles para la sobremesa: