Buenos Aires se consolidó como una de las principales ciudades referentes del café a nivel mundial. El prestigioso ranking internacional The World’s 100 Best Coffee Shops incluyó a la popular cafetería argentina dentro de las mejores del mundo por considerar que tiene “el primer café de especialidad”. Durante el CoffeeFest Madrid 2026 se presentó la segunda edición de The World’s 100 Best Coffee Shops, un ranking que premia a las cafeterías de especialidad más influyentes, consistentes y destacadas de todo el mundo. Negro Cueva de Café fue reconocida en el puesto 94 y se consolidó como uno de los locales cafeteros más relevantes del país y de la región. El dato resulta aún más sorprendente si se toma en cuenta que durante la edición solo dos locales argentinos lograron ingresar al listado, siendo el segundo Surry Hills Coffee (puesto 99). El proceso de selección incluyó diversos profesionales cafeteros, expertos internacionales y consumidores. Dentro de los principales criterios, se evaluaron ítems como: Fueron más de 200 jueces los que recorrieron cafeterías de todo el mundo y analizaron más de 14.000 locales. “Su café es preparado y servido por baristas capacitados y certificados, quienes guían a sus clientes a descubrir cada detalle del café que disfrutan”, explica el prestigioso ranking. Un paso clave fue la creación de Fuego Tostadores, un tostadero de café propio donde se seleccionan y tuestan granos provenientes de países referentes como Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. El enfoque tiene como principal objetivo controlar la calidad y el perfil sensorial de cada café. Además, cuentan con Negro Escuela, un programa de formación que lanzaron hace una década en donde contribuyen a la profesionalización del sector capacitando baristas y equipos gastronómicos. El reconocimiento internacional los posiciona dentro de un selecto grupo de cafeterías en un contexto en donde el grano se expande de continente a continente. “En 2020, dieron un gran paso: abrieron su propia tostaduría, Fuego Tostadores. Desde entonces, seleccionan, tuestan y sirven su café, cuidando cada etapa, desde el grano hasta la taza”, explica The World’s 100 Best Coffee Shops en su página web oficial. Desde su apertura en 2015, Negro Cueva de Café marco un antes y un después. Hoy cuentan con tres locales en la Ciudad de Buenos Aires, en donde cada espacio busca expresar una visión única del café. Sus locales son: