Más de 19 estados recorrieron Rodo Cámara y Santiago Candegabe para encontrar un sabor y un estilo de hamburguesa único y 100% original de aquellos pueblos perdidos en el interior de Estados Unidos. Sus viajes los llevaron a crear un producto que solamente ellos venden en Argentina: la hamburguesa slider, la primera de la historia Se trata de un tipo de medallón pequeño con los condimentos necesarios para darles un gusto totalmente equilibrado y que proviene de aquellos típicos locales de comida rápida en los que uno se sienta en una barra y come al paso. El medallón slider, además de destacarse por ser más pequeño que el tradicional, se destaca por tener una salsa de pickles, mostaza y en algunos casos, simplemente cheddar. Eso sí, lo “que no se negocia” y que tiene que llevar indefectiblemente una slider es buena cantidad de cebolla. Con estos pocos ingredientes se puede comer una hamburguesa sabrosa a la que (de verdad) no hacer falta agregarle nada más. Se caracteriza también por su tipo de cocción en una plancha a temperatura baja. El procedimiento de agregar la cebolla y el pan encima al momento de la cocción hace que el producto salga más húmedo, esponjoso y caiga muy liviano a quien lo come. “Esto hace que quede todo más suave a la hora de la mordida”, destaca Rodo. Luisa’s abrió en febrero 2026 y ya se convirtió en una esquina predilecta de los vecinos del barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires. Con un ambiente familiar, parecido a lo que es un bodegón en Argentina, esta hamburguesería sumerge a los visitantes en una experiencia que para emularla habría que recorrer unos 9000 kilómetros. El propósito de este nuevo proyecto del empresario, influencer y amante de las hamburguesas Rodo Cámara, junto a su socio músico y también fana de esta comida típica de Estados Unidos Santiago Candegabe es ofrecer la impronta familiar y auténtica de aquellas pequeñas hamburgueserías en las que prima destacar el sabor de este producto. La Original Slider que ofrecen Rodo y Santi en Luisa’s emula a una de las primera hamburguesas de la historia que inventó la cadena estadounidense WhiteCastle, creada en Wichita, Kansas. Del mismo centro geográfico USA, este local bien de barrio, de Núñez, trae la receta de la típica hamburguesa de las grandes planicies americanas, las cuales llevan: pan, carne y una salsa pickles relish hecha con mostaza, que le da un toque realmente único. Los otros gustos de hamburguesas que ofrece Luisa’s son: También, para acompañar la experiencia 100% de aquellos “bodegones” originales de los pueblitos del interior estadounidense, Rodo y Santi sumaron una barra (tan común y tradicional también de nuestras pizzerías) en la se pueden pedir entradas como ensalada caesar, un mac ‘n’ cheese o una salcita muy sabrosa de chili picante con carne. Lo que sí, a nadie se le ocurra pedir papas fritas bastón en Luisa´s; como es usual en este tipo de hamburgueserías, sólo se acompañan los medallones empanados con un paquete de chips o papas original kettle-out. ¿Por qué no venden papas fritas como en cualquier otro local de hamburguesas? Simple, lo importante según dicta la tradición es concentrarse en el producto estrella: una hamburguesa llena de sabor. Luisa’s queda en Ramallo 2307 y abre de martes a domingos de 19 hs a 00.30 hs.