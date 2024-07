El hábito clave que tenés que sumar a cualquier dieta para perder peso, según los especialistas de Harvard

En la búsqueda de métodos efectivos para perder peso, los especialistas de Harvard destacan un hábito fundamental para sumar a la dieta dieta y poder ver resultados a largo plazo.

¿Cuál es el hábito clave que tenés que sumar a cualquier dieta para perder peso?

La investigación de la Universidad de Harvard sobre dietas bajas en grasas revela que el enfoque tradicional de reducir la grasa para perder peso a largo plazo no siempre es efectivo.

Según Deirdre Tobias, del Brigham and Women's Hospital, los datos no respaldan la idea de que la baja de grasa sea crucial para una pérdida significativa de peso sostenida.

En cambio, los expertos sugieren que el mejor hábito en cualquier dieta es adoptar un estilo de vida saludable basado en hacer ejercicio, comer vegetales, frutas y grasas saludables para mantener un peso saludable a largo plazo.

Adoptar hábitos saludables como hacer ejercicio es más efectivo para mantener la pérdida de peso a largo plazo que simplemente reducir la grasa en la dieta. (Foto: Freepik)

Según el sitio web Cuidate Plus, esta aproximación no solo promueve la pérdida de peso inteligente, sino que también apunta a mantener hábitos saludables y sostenibles, ya sean alimentarios o no.

Estrategias para incorporar a tu dieta y perder peso

Para incorporar el hábito clave recomendado por los especialistas de Harvard a tu dieta y alcanzar tus metas de pérdida de peso de manera efectiva, considerá lo siguiente:

Priorizá alimentos integrales: optá por alimentos no procesados y ricos en nutrientes como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras.





optá por alimentos no procesados y ricos en nutrientes como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Incorporá grasas saludables: incluí en tu dieta grasas saludables como aguacate, aceite de oliva y frutos secos, que son fundamentales para una alimentación balanceada y saciante.



El enfoque en la calidad de los alimentos, como evitar azúcares refinados y alimentos procesados, es fundamental para mantener un peso saludable y prevenir la ganancia de peso. (Foto: Freepik)

incluí en tu dieta grasas saludables como aguacate, aceite de oliva y frutos secos, que son fundamentales para una alimentación balanceada y saciante. Limitá azúcares añadidos y alimentos procesados : reducí el consumo de azúcares refinados y alimentos altamente procesados, que pueden contribuir al aumento de peso y afectar negativamente la salud.





: reducí el consumo de azúcares refinados y alimentos altamente procesados, que pueden contribuir al aumento de peso y afectar negativamente la salud. Mantené un equilibrio con ejercicio regular: complementá una alimentación saludable con actividad física regular, lo cual no solo ayuda a quemar calorías, sino que también mejora el bienestar general.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista