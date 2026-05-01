La clave para alcanzar el peso ideal y quemar las calorías de más está en la dieta y en la práctica regular de actividad física. Con los alimentos adecuados, se podrá bajar los kilos de más y lograr la figura deseada. Una dieta variada en frutas y verduras ayudará al metabolismo a potenciar el proceso digestivo, eliminar toxinas y bajar las calorías demás. Es así que algunos alimentos son más beneficiosos que otros para llegar al peso ideal. Se trata del kiwi, un fruto exótico originario del Lejano Oriente, se cree que su procedencia deviene de una amplia región de China, especialmente de los bosques del valle del río Yangtsé, donde se cultivaba desde hace siglos y se conocía con el nombre de “yang tao”, que significa “fruta del río Yang”. El kiwi es una fruta muy nutritiva, rica en vitamina C y otras vitaminas y minerales. Además, se trata de una gran aliada para la pérdida de peso ya que es rica en fibra, lo que aporta sensación de saciedad y evita consumir alimentos de más. Consumir kiwi generará sensación de estar satisfecho por más tiempo, lo que reduce la ansiedad por comer y ayuda a controlar las porciones. Incluso se trata de un alimento con bajo índice glucémico, lo que significa que el libera glucosa de forma lenta y constante, evitando picos de azúcar en sangre que pueden llevar a antojos y a almacenar grasa. Este fruto también produce efecto diurético, que es perfecto para eliminar líquidos retenidos, lo que puede reducir la sensación de hinchazón y contribuir a una apariencia más delgada. Entre otros de sus múltiples beneficios, esta fruta exótica del oriente es rico en antioxidantes, compuestos que protegen las células y pueden contribuir a un metabolismo más eficiente. Tal es la cantidad de ventajas que representa para el cuidado de la salud que puede ser considero como una verdadera joya en la gastronomía, y dado su color interior deriva su apodo de “oro verde”. Esta fruta es muy versátil para utilizar en todo tipo de recetas, una de las más sencillas es la tarta de kiwi. Ingredientes para la base: 150g de galletas tipo digestive80g de mantequilla derretida Ingredientes para el relleno: 500g de queso crema150g de azúcar3 huevosZumo de 1 limónRalladura de 1 limón5 kiwis, pelados y rebanados Preparación: Base: Tritura las galletas hasta obtener una miga fina. Mezclarla con la mantequilla derretida hasta obtener una masa homogénea. Verter la mezcla en un molde desmontable y presionar bien para formar la base. Llevar al frigoríficoRelleno: Precalentar el horno a 180°C.En un bol, batir el queso crema con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añadir los huevos uno a uno, batiendo bien después de cada adición. Incorporar el zumo y la ralladura de limón. Verter la mezcla sobre la base de galletas. Colocar las rebanadas de kiwi sobre la crema.Horneado: Hornear durante 45-50 minutos o hasta que el relleno esté cuajado. Dejar enfriar completamente antes de refrigerar.