La alimentación saludable vuelve a colocarse en el centro del debate científico con una idea que ya no admite discusión. No se trata de seguir una dieta durante unas semanas, sino de sostener ciertos hábitos a lo largo del tiempo. Ese es el factor que realmente marca la diferencia en la salud. La última evidencia reunida por la Asociación Americana del Corazón confirma este enfoque. Según su nueva guía publicada en 2026, los patrones de alimentación mantenidos de forma constante son clave para prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida en todas las edades. El informe pone el foco en una idea simple pero contundente. Una dieta rica en verduras, frutas y cereales integrales, con menos azúcares, sal y alimentos ultraprocesados, es el punto de partida para cuidar el organismo. A eso se suma una recomendación clara sobre las proteínas. Los especialistas aconsejan priorizar fuentes vegetales como legumbres y frutos secos, y reducir el consumo de carne. También proponen sustituir grasas saturadas por grasas saludables, como las presentes en aceites vegetales o aguacates. El problema es que la realidad va en sentido contrario. Más de la mitad de los adultos y cerca del 60% de los niños en Estados Unidos siguen dietas poco saludables, un dato que se traduce en un aumento de enfermedades cardiovasculares. La guía resume en nueve principios los patrones de alimentación saludable que deben mantenerse en el tiempo. Entre ellos, destaca el equilibrio entre lo que se consume y el gasto energético, un factor clave para mantener un peso adecuado. También insiste en elegir alimentos mínimamente procesados frente a ultraprocesados, reducir el consumo de sal y azúcares, y limitar el alcohol. En paralelo, se recomienda consumir una amplia variedad de frutas y verduras, incluso en formatos congelados o enlatados, y optar por cereales integrales en lugar de refinados. Los expertos subrayan otro punto que suele pasar desapercibido. No existe una única dieta válida para todos. Lo importante es construir un patrón que se adapte a la vida cotidiana y que pueda sostenerse en el tiempo sin generar abandono. En ese sentido, la investigadora Alice Lichtenstein, de la Universidad Tufts, lo resume con una idea directa: “Para que la alimentación saludable sea más accesible y sostenible, recomendamos que las personas se centren en su patrón alimentario general en lugar de en alimentos específicos. Hay que aspirar al progreso, más que a la perfección”. El impacto de estos hábitos va más allá de la alimentación. Los cardiólogos recuerdan que hasta el 80% de las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir si se combinan cuatro conductas básicas: comer mejor, mantenerse activo, no fumar y dormir bien. A estos hábitos se suman factores de control que también dependen del estilo de vida. El peso corporal, el colesterol, el nivel de azúcar en sangre y la presión arterial forman parte de un mismo sistema que se ve influido por la alimentación diaria. La guía también introduce una mirada a largo plazo. Los expertos destacan que estos hábitos saludables deben comenzar desde la infancia y mantenerse durante toda la vida, con la familia como eje central en la transmisión de estas conductas.