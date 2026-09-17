Una propuesta de voluntariado en Mendoza publicada en Worldpackers busca personas que quieran vivir una experiencia diferente y conocer la provincia mientras colaboran en un hostel.

La iniciativa está destinada a viajeros que puedan brindar 20 horas de ayuda por semana en distintas tareas vinculadas con la atención de huéspedes. A cambio, el alojamiento ofrece una serie de beneficios para facilitar la estadía.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Las personas seleccionadas colaborarán principalmente en recepción, administración y limpieza del hostel.

Entre las actividades se encuentra la atención de turistas, los procesos de check-in y check-out, la gestión de reservas y pagos y algunas tareas de compras.

Los turnos son de cinco horas por día, mientras que la propuesta contempla tres días libres por semana.

El establecimiento busca personas con buena predisposición, responsabilidad, respeto y vocación de servicio. Si bien se valoran los conocimientos relacionados con la atención al público, la experiencia previa no es el único requisito, ya que algunas tareas pueden aprenderse durante la estadía.

Mendoza, Argentina. Unsplash.

Qué ofrece el hostel a cambio

Uno de los principales beneficios del programa es el alojamiento gratuito. Los voluntarios tendrán una cama en una habitación compartida con otros viajeros.

Además, la propuesta incluye desayuno gratis todos los días durante la estadía y acceso sin costo a la lavandería del lugar.

Los participantes también podrán utilizar una cocina equipada para preparar sus propias comidas, mientras que el hostel ofrece conexión a internet de alta velocidad, una alternativa especialmente útil para quienes trabajan de manera remota.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 40 años.

También pueden participar viajeros solos, parejas o dúos de voluntarios, por lo que no es necesario realizar la experiencia de manera individual.

Entre las características que busca el establecimiento se encuentran la predisposición para atender a los huéspedes, la responsabilidad y el respeto por las normas de convivencia.

Mendoza, Argentina. Unsplash.

Qué gastos quedan a cargo del viajero

El alojamiento y los beneficios incluidos en la propuesta no cubren todos los gastos del viaje.

Quedan fuera del acuerdo los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que sea necesaria según la nacionalidad y situación del viajero.

Por eso, antes de postularse es importante contemplar estos costos adicionales y verificar los requisitos correspondientes para ingresar y permanecer en Argentina.

Una oportunidad para conocer Mendoza y viajar

La propuesta permite combinar una estadía en Mendoza con una experiencia de intercambio cultural y laboral dentro de un hostel.

A cambio de colaborar durante 20 horas semanales, los voluntarios reciben alojamiento y otros beneficios que pueden reducir los gastos cotidianos durante el viaje.

La convocatoria, publicada en Worldpackers, cuenta con una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 y 30 reseñas en la plataforma.