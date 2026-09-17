El Banco del Bienestar entregará 6,450 pesos mensuales de por vida a los mexicanos que cumplan esta condición (foto: archivo).

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.1687 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.46%.

En la última semana, el Dólar subió 1.15%, pero en el último año retrocedió 6.54%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar mostró una tendencia ligeramente alcista: inició con impulso, registró retrocesos a mitad de periodo, encadenó un repunte de tres jornadas y cerró con leve corrección, dejando un saldo neto positivo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.18%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que este porcentaje es mayor que la volatilidad anual del 7.27%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva con un valor de -1 igual a 2. Esto significa que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría indicar mayor confianza en la moneda. La tendencia de los últimos días sugiere un fortalecimiento del Dólar frente a otras divisas.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, con un -1 de -3, el Dólar habría experimentado un descenso significativo en su cotización. Esto reflejaría preocupaciones sobre su estabilidad y podría afectar a la economía en general.

En resumen, la reciente mejora en la cotización del Dólar podría estar impulsada por factores económicos favorables y un aumento en la demanda de la moneda.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.