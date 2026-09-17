Nueva York fue el escenario del anuncio que revolucionará la forma en que las empresas acceden a la inteligencia artificial. Globant, una reconocida compañía en el ámbito tecnológico, designó a Sarab Narang como nuevo CEO de Glob.AI, un modelo de servicios AI-native que promete transformar las reglas del juego en el sector. Este cambio no solo marca un nuevo rumbo para la empresa, sino que refleja una tendencia creciente en el mercado: la adopción de soluciones impulsadas por la inteligencia artificial.

Glob.AI tiene como objetivo optimizar cómo las organizaciones adquieren e implementan servicios de inteligencia artificial. Con la incorporación de Narang, quien cuenta con más de 23 años de experiencia en IA empresarial y estrategias de mercado, la compañía busca escalar este modelo innovador, que brinda acceso a AI Pods. Estos AI Pods son unidades de servicio que combinan inteligencia artificial y supervisión humana para ofrecer soluciones ágiles y efectivas. Narang reportará directamente a Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant.

La llegada de Sarab Narang marca un cambio estratégico en Globant

Los AI Pods, lanzados por Globant en junio de 2025, representan el primer modelo de suscripción para el desarrollo de software. Este enfoque se aparta del tradicional sistema de “horas-hombre”, permitiendo a los clientes contratar equipos de agentes de IA con supervisión de expertos. La metodología ofrece capacidades medibles a través de tokens, asegurando alineación estratégica y calidad. Además, este modelo ha demostrado acortar plazos y reducir costos, lo que es especialmente atractivo para las empresas en busca de eficiencia.

Con un aumento del 60% en sus ingresos recurrentes anuales en un solo trimestre, Glob.AI ha logrado captar la atención de importantes cuentas. La adopción de estos servicios está creciendo rápidamente y ya alcanza al 45% de las principales cuentas de Globant. “Glob.AI es la puerta de entrada a la era de servicios nativos de IA”, afirmó Migoya, resaltando la importancia de esta estrategia para ayudar a las empresas a llevar a cabo su transformación digital.

La adopción de estos servicios está creciendo rápidamente y ya alcanza al 45% de las principales cuentas de Globant.

El impacto de los AI Pods en la adopción de tecnología

Este nuevo modelo aborda un problema fundamental: la dificultad de las empresas para acceder a soluciones de IA de calidad y efectivas. La solución presentada por Glob.AI promete no solo mejorar el acceso a estas herramientas, sino también facilitar su implementación. Al ofrecer un modelo de suscripción, las empresas pueden experimentar una reducción en el tiempo de producción, lo que potencialmente les otorga una ventaja competitiva en un mercado cada vez más exigente.

En un contexto donde la inteligencia artificial se convierte en un componente esencial para el futuro del trabajo y la productividad, la iniciativa de Globant se alinea con las tendencias globales hacia la digitalización y la transformación empresarial. La capacidad de emplear AI Pods también refleja una mayor búsqueda de soluciones que generen resultados concretos y medibles.

Sin duda, la designación de Sarab Narang representa un paso clave en la evolución de Globant hacia un futuro dominado por la inteligencia artificial. Con su experiencia, se espera que la compañía continúe expandiendo su oferta y fortaleciendo su presencia en el mercado de la tecnología. Esta transformación podría abrir nuevas oportunidades tanto para Globant como para sus clientes, marcando el comienzo de una nueva era en los servicios tecnológicos.

La propuesta de Glob.AI y la llegada de Sarab Narang ponen a la compañía en una posición privilegiada dentro del sector. De cara al futuro, es probable que la tendencia hacia la adopción de servicios AI-native continúe creciendo, impulsando a más empresas a integrar la inteligencia artificial en sus operaciones diarias. Con esta nueva dirección, Globant se establece como un referente en el ámbito tecnológico y la innovación.