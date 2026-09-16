En un contexto donde la recaudación tributaria del Gobierno nacional acumula una caída del 5% real interanual entre enero y agosto de 2026 , un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que el gasto primario de la Administración Pública Nacional (APN) podría registrar en 2026 la mayor reducción de los últimos tres años.

Si durante los últimos cuatro meses del año se mantiene el ritmo de reducción real observado hasta agosto , el gasto primario podría cerrar 2026 en un nivel equivalente al 12,4% del PBI, es decir, respecto del tamaño de la economía.

“Esto implicaría una caída de 5,4 puntos porcentuales en relación con 2023”, señaló el IARAF, organización dirigida por el economista Nadin Argañaraz. De concretarse esa proyección, se trataría de la mayor reducción del período: en 2024, el gasto había caído 4 puntos porcentuales respecto de 2023, mientras que en 2025 la baja había sido de 4,6 puntos.

Escuchá el capítulo completo