Dejar los cubiertos sobre el plato no es solamente una cuestión de orden. En determinados contextos, la posición del cuchillo y el tenedor puede utilizarse como una señal dentro de las normas de etiqueta en la mesa.

Una de las formas más conocidas es colocarlos en forma de cruz, un gesto que puede tener un significado específico según el protocolo.

Aunque estas señales no son universales y pueden variar según el país o las costumbres, conocer su significado permite desenvolverse correctamente en una comida formal y evitar confusiones.

¿Qué significa dejar los cubiertos en forma de cruz sobre el plato?

En el protocolo tradicional de mesa, colocar el cuchillo y el tenedor cruzados sobre el plato suele interpretarse como una señal de que la persona todavía no terminó de comer y que hará una pausa antes de continuar.

La disposición permite diferenciar una pausa de una señal de finalización. Por eso, si el comensal planea seguir comiendo, puede dejar los cubiertos sobre el plato en lugar de apoyarlos sobre la mesa.

¿Cómo se colocan los cubiertos en forma de cruz?

Para realizar este gesto, el cuchillo y el tenedor se colocan cruzados sobre el centro del plato, formando una X. El tenedor suele ubicarse por debajo del cuchillo, aunque la disposición exacta puede variar de acuerdo con el protocolo utilizado.

Lo importante es que ambos cubiertos queden dentro del plato y no apoyados sobre el mantel o la mesa.

¿Cuándo hay que dejar los cubiertos cruzados?

Esta posición se utiliza principalmente cuando se hace una pausa durante la comida, por ejemplo, para conversar, beber o esperar a que llegue otro plato.

En una comida formal, colocar los cubiertos de esta manera puede indicar al personal que el comensal no terminó todavía y que el plato no debería retirarse.

Cubiertos en forma de cruz sobre el plato: qué significa esta posición según el protocolo de mesa. Fuente: Shutterstock

¿Cómo dejar los cubiertos cuando se terminó de comer?

Cuando la comida terminó, el protocolo tradicional indica colocar el cuchillo y el tenedor juntos y paralelos dentro del plato, generalmente en posición diagonal.

Esta disposición funciona como una señal diferente a la pausa: indica que el comensal ya finalizó y que el plato puede ser retirado.

¿Las señales de los cubiertos son iguales en todos los países?

No existe un único sistema de señales con cubiertos que sea utilizado de manera universal. Las reglas pueden cambiar según el país, el tipo de restaurante y el manual de etiqueta que se tome como referencia.

Por eso, aunque los cubiertos cruzados suelen asociarse con una pausa en la comida dentro del protocolo tradicional, su interpretación puede variar. En situaciones cotidianas, además, estas señales suelen tener menos importancia que en una comida formal.