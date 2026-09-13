Vista del mirador de la Serra da Marofa, con el pueblo de Castelo Rodrigo en segundo plano.

Una oportunidad de voluntariado en Portugal permite instalarse durante varias semanas en uno de los espacios naturales más conocidos del país sin tener que pagar por el alojamiento. La propuesta está dirigida a personas dispuestas a colaborar con un santuario de animales rescatados.

El proyecto se encuentra en el Parque Natural da Serra da Estrela, en el centro de Portugal, y funciona como una organización registrada sin ánimo de lucro. El intercambio contempla 24 horas de colaboración por semana.

A cambio, los participantes del voluntariado en Portugal disponen de una habitación privada, además de alimentos vegetales para preparar sus propias comidas. La estancia mínima solicitada es de dos semanas.

Voluntariado en Portugal: qué ofrecen a cambio de 24 horas semanales

Una pastora de León: "Puedes cerrar una frutería o un bar, pero yo no puedo dejar a los animales" Fuente: Shutterstock Shutterstock

El sistema funciona mediante un intercambio de voluntariado. Por tanto, no se trata de un empleo remunerado ni de una oferta laboral convencional. Los participantes colaboran con las tareas del santuario y reciben alojamiento y alimentos durante su estancia.

Cada voluntario dispone de una habitación privada en una casa situada aproximadamente a cinco minutos caminando del santuario. La vivienda cuenta con electricidad, duchas de agua caliente y conexión wifi.

La organización también proporciona alimentos vegetales para que los voluntarios puedan preparar sus propias comidas. Esto no significa que el programa incluya un servicio de comidas preparadas o pensión completa.

La dedicación requerida para acceder a estas condiciones es de 24 horas semanales. El propio santuario distribuye las tareas en función de las necesidades que existan en cada momento.

El santuario de Serra da Estrela y los animales que viven allí

El santuario de animales fue creado con el objetivo de rescatar, rehabilitar y buscar un nuevo hogar para animales que lo necesitan. Está situado en un entorno rural dentro del Parque Natural da Serra da Estrela.

En su presentación, la organización señala que actualmente alberga 82 animales. Sin embargo, el desglose publicado en la misma convocatoria enumera las siguientes cantidades:

25 perros.

25 gatos.

11 cerdos.

15 gallinas.

4 ovejas.

4 caballos.

2 burros.

Las cifras desglosadas suman 86 ejemplares, por lo que existe una diferencia respecto del total de 82 indicado también por el anfitrión. En cualquier caso, la convocatoria deja claro que el voluntariado en Portugal está estrechamente relacionado con el bienestar y mantenimiento del espacio donde viven los animales.

El proyecto fue fundado por Annie y está registrado como una organización sin ánimo de lucro. Su actividad se centra en proporcionar un espacio seguro a los animales y trabajar en su rehabilitación.

Qué trabajos deben hacer los voluntarios en Portugal

Las tareas son variadas y no se limitan al contacto directo con los animales. Una parte importante del voluntariado en Portugal consiste en mantener las instalaciones y el terreno donde funciona el santuario.

Entre los trabajos mencionados aparecen la reparación y construcción de vallas, limpieza de las zonas de los animales, mantenimiento general, pintura, fontanería, carpintería y trabajos de paisajismo.

También pueden ser necesarias tareas como plantar y regar árboles, desbrozar, quitar malas hierbas, trabajar en el huerto, recoger excrementos, mover heno y recolectar frutas, hierbas y flores.

El santuario también menciona trabajos diarios de limpieza y la posibilidad de participar en proyectos artísticos. Las funciones concretas pueden cambiar según las necesidades que tenga el proyecto durante la estancia de cada participante.

Cuáles son los requisitos para acceder al alojamiento gratis en Portugal

La convocatoria no exige una cualificación profesional específica. Sin embargo, el voluntariado en Portugal requiere capacidad para seguir instrucciones y una voluntad real de colaborar con el proyecto.

También se pide interés por el bienestar animal y un nivel de inglés fluido o casi fluido. El santuario explica que este requisito es importante por motivos de seguridad y para garantizar que las instrucciones puedan entenderse correctamente.

Otro aspecto fundamental es la condición física. La organización advierte que algunas tareas son exigentes y que existe un recorrido de aproximadamente 800 metros cuesta arriba entre el santuario y la casa de los voluntarios.

Los participantes deben prestar especial atención a las normas de seguridad de los animales. Entre ellas está comprobar que puertas y accesos permanezcan correctamente cerrados.

Las condiciones que deben conocer los voluntarios antes de viajar

La estancia mínima establecida es de dos semanas. Esto convierte la propuesta en una opción pensada para quienes puedan permanecer durante un período relativamente prolongado en la Serra da Estrela.

La casa donde se alojan los participantes es un espacio libre de alcohol y drogas. Además, dentro de ella solo están permitidos alimentos de origen vegetal, de acuerdo con la filosofía del santuario.

Buscan voluntarios que quieran mudarse a uno de estos 8 pueblitos de España ofrecen sueldo y piden quedarse 24 meses. Freepik

También hay que llevar ropa adecuada para las condiciones meteorológicas y para realizar trabajos físicos. La ubicación es marcadamente rural y forma parte del entorno natural de la Serra da Estrela.

Fuera de las horas de colaboración, la zona permite realizar actividades como senderismo y ciclismo. La convocatoria también menciona la posibilidad de visitar localidades cercanas como Gouveia y Guarda.

Cómo postularse al voluntariado en Portugal

La convocatoria se encuentra publicada en Workaway, donde los interesados pueden consultar la disponibilidad del anfitrión y solicitar una estancia.

El perfil registró actividad el 20 de agosto de 2026, por lo que continúa siendo utilizado por la organización. La estancia debe ser de al menos dos semanas y la disponibilidad puede cambiar conforme se cubran las plazas.

Quienes procedan de fuera de la Unión Europea deben comprobar antes de viajar qué visado o autorización necesitan para realizar este tipo de actividad en Portugal. Workaway advierte expresamente a los viajeros de fuera de la UE que deben informarse sobre el visado correspondiente.

El voluntariado en Portugal cubre el alojamiento y proporciona alimentos vegetales, pero la convocatoria no establece que estén incluidos los vuelos, traslados hasta el santuario ni todos los gastos personales. Por eso, estos costes deben tenerse en cuenta antes de presentar una solicitud.