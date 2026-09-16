Una nueva propuesta de voluntariado en Salta busca personas interesadas en viajar, conocer nuevos destinos y colaborar en un hostel a cambio de alojamiento. La oportunidad fue publicada en Worldpackers y está disponible en Cafayate, uno de los destinos turísticos más reconocidos de la provincia.

El intercambio está pensado para una persona creativa que pueda ayudar con la generación de contenido para redes sociales. La propuesta contempla 15 horas de colaboración por semana, distribuidas en cuatro días, mientras que los voluntarios tendrán tres días libres para recorrer la zona y disfrutar de sus atractivos.

Qué tareas debe realizar el voluntario

La propuesta es para colaborar con Huaka Guesthouse & Hostel, donde las principales actividades estarán relacionadas con la creación de contenido digital.

Entre las tareas se encuentran la toma y edición de fotografías y videos, la creación de reels y stories, la actualización de las redes sociales y la generación de contenido sobre el hostel, sus espacios, experiencias y distintos atractivos de Cafayate.

También se espera que el voluntario pueda proponer ideas creativas, organizar el material producido y colaborar con la planificación de publicaciones.

Cafayate, Salta. Unsplash.

No es necesario ser profesional, aunque se busca una persona con conocimientos básicos y experiencia en redes sociales y creación de contenido. Además, deberá tener iniciativa, responsabilidad y capacidad para trabajar de manera autónoma.

La colaboración será de 15 horas semanales durante cuatro días, con tres jornadas libres. Los horarios se organizan cada semana según las necesidades del hostel y del contenido que se deba producir.

Cómo es el alojamiento y qué beneficios ofrece

A cambio de la colaboración, el hostel ofrece al voluntario una cama en una habitación compartida con otros viajeros. También incluye desayuno, compuesto por pan e infusiones, y servicio de lavandería una vez por semana.

Durante la estadía, los voluntarios podrán utilizar la cocina equipada, las bicicletas disponibles en el establecimiento y el servicio de internet de alta velocidad.

Los tres días libres quedan a disposición del viajero para recorrer Cafayate, conocer sus paisajes y atractivos turísticos o compartir tiempo con otros viajeros.

La estadía mínima para participar es de una semana. Además, antes de comenzar el intercambio se realiza un día de prueba para que ambas partes puedan conocerse y comprobar que la dinámica de trabajo sea adecuada.

Cafayate, Salta. Unsplash.

Cuáles son los requisitos para participar

La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 50 años que viajen solas, ya que el hostel no admite parejas o dúos para esta propuesta.

Uno de los requisitos es contar con un nivel básico de español, necesario para comunicarse con el equipo y desarrollar las actividades.

También se busca una persona creativa, responsable y con iniciativa, que respete las normas de convivencia, cuide las instalaciones y consulte antes de fotografiar o filmar a los huéspedes.

Entre los gastos que no están incluidos se encuentran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda.

La propuesta fue publicada en Worldpackers y ofrece la posibilidad de combinar una experiencia de viaje por Cafayate con tareas vinculadas al contenido digital y las redes sociales.