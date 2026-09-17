Una nueva propuesta de voluntariado en Chubut permite instalarse en Puerto Madryn y disfrutar de uno de los momentos más esperados del año: la temporada de ballenas. La convocatoria fue publicada en Worldpackers y busca personas interesadas en la fotografía, las redes sociales y la creación de contenido.

El intercambio se realiza en el hostel Chepatagonia y contempla 24 horas de colaboración semanales, distribuidas en jornadas de cuatro horas. A cambio, los voluntarios reciben alojamiento, desayuno y distintos beneficios para conocer la ciudad y realizar excursiones.

Qué tareas deben realizar los voluntarios en Puerto Madryn

La principal tarea consiste en generar contenido para el alojamiento y sus redes sociales. Se buscan personas creativas, amigables y con iniciativa, capaces de aportar su propia mirada durante la experiencia.

Entre las actividades se encuentran la toma y edición de fotografías, la producción de videos y la creación, edición y publicación de contenidos para redes sociales. También deberán escribir contenidos inspiradores y mantener actualizadas las plataformas digitales.

Puerto Madryn, Chubut. Turismo Puerto Madryn.

El proyecto busca aprovechar los atractivos naturales de Puerto Madryn, donde la fauna y los paisajes ofrecen distintas oportunidades para producir material. Además, los voluntarios tendrán acceso a actividades y descuentos en restaurantes, tours y excursiones para generar contenido relacionado con el destino.

El horario es rotativo, de acuerdo con las actividades y necesidades del alojamiento. Durante la estadía se espera que cada voluntario pueda producir al menos 50 fotografías y cuatro videos de alta calidad.

Qué incluye el voluntariado y cuáles son los requisitos

A cambio de las horas de colaboración, se ofrece una cama en habitación compartida y desayuno todos los días. También hay lavandería, cocina equipada, bicicletas e internet de alta velocidad.

Entre los beneficios se incluyen además descuentos en restaurantes, tours, excursiones y otros alojamientos de la marca. El hostel también ofrece traslado al momento de la llegada y un certificado al finalizar la experiencia.

La propuesta contempla un día libre por semana.

Para participar es necesario tener español fluido e inglés intermedio y tener entre 18 y 40 años. Se aceptan voluntarios que viajen solos, parejas y dúos, aunque la aceptación de dos personas queda sujeta a la disponibilidad y las condiciones del alojamiento.

Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa no están incluidos.

Puerto Madryn, Chubut. Turismo Puerto Madryn.

La propuesta establece además que no están permitidas las visitas ocasionales en los alojamientos. En caso de viajar acompañado y que solo una persona sea seleccionada, el acompañante deberá afrontar por su cuenta su estadía, bajo una tarifa especial.

La convocatoria, publicada en Worldpackers, tiene como objetivo que quienes participen puedan conocer Puerto Madryn y su naturaleza, mientras aportan contenido para el alojamiento durante su estadía.