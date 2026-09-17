Este jueves, 17 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 7461 - Escopeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 17 de septiembre

1° 7461 11° 3083 2° 1341 12° 3641 3° 5626 13° 5744 4° 4048 14° 9053 5° 0968 15° 5661 6° 7595 16° 1146 7° 6082 17° 5114 8° 7632 18° 5816 9° 6910 19° 7351 10° 9733 20° 7642

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la Escopeta simboliza poder, defensa y límites personales. También puede reflejar tensión acumulada o necesidad de tomar el control.

Si se dispara, sugiere impulsividad o conflicto; si está descargada o rota, señala dudas o impotencia. Las emociones del sueño matizan el significado.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.