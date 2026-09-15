En el departamento de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, un emprendimiento de ecoalojamiento mantiene abierta una convocatoria orientada a viajeros y amantes de la vida al aire libre .

La iniciativa, difundida mediante la plataforma de intercambio cultural Worldpackers, busca personas dispuestas a colaborar en el mantenimiento diario de un predio rural a cambio de cubrir sus gastos de estadía y alimentación básica.

Tareas a realizar en el predio rural de Mendoza

Las labores asignadas dentro del establecimiento están pensadas para mantener el funcionamiento sustentable del espacio y no requieren de una experiencia previa compleja en tareas de campo.

Los seleccionados colaboran un total de 24 horas semanales (distribuidas en seis días de actividad por un día entero de descanso) en el cuidado de los animales del lugar, entre los que se encuentran caballos, perros y gallinas, además de participar activamente en el amanse racional y el apoyo durante las cabalgatas.

A estas responsabilidades se suman tareas operativas orientadas a la conservación de las instalaciones y el entorno natural. Los voluntarios colaboran en la limpieza de corrales, la poda de árboles, el riego general de la finca y la asistencia en el invernadero.

Asimismo, la propuesta incluye actividades vinculadas a la bioconstrucción mediante proyectos en barro, iniciativas de reciclaje y trabajos generales de jardinería para embellecer los sectores comunes del predio.

Comodidades, alimentación y beneficios para el viajero

Como parte de la contraprestación por las horas dedicadas, la finca ofrece una infraestructura completa para garantizar una estadía confortable en medio del paisaje patagónico-cuyano .

Los participantes cuentan con una cama reservada en una habitación compartida para el equipo, acceso diario a desayunos sin costo adicional y el uso libre de una cocina totalmente equipada para preparar sus propias comidas durante el resto de la jornada.

Para facilitar la estancia de los viajeros de larga duración , el lugar pone a disposición un servicio de lavandería sin cargo e internet de alta velocidad, ideal para quienes combinan el voluntariado con tareas de trabajo remoto.

Adicionalmente, el programa integra un importante componente turístico que incluye excursiones gratuitas, caminatas guiadas por los alrededores y descuentos especiales en tours locales para explorar los atractivos naturales de Malargüe.

Requisitos de la convocatoria y cómo postularse

La experiencia contempla un compromiso de permanencia temporal que exige una estadía mínima de 4 semanas, con la posibilidad de extenderse hasta un máximo de 5 semanas según la disponibilidad de la finca.

La búsqueda está enfocada exclusivamente en personas mayores de 18 años que viajen de manera individual, ya que las normas de convivencia del anfitrión no permiten la recepción de parejas o duplas de trabajo en una misma solicitud.

En cuanto al perfil de los aspirantes, se requiere un dominio básico de español o inglés para asegurar una buena comunicación con el equipo local y contar con un seguro de viaje activo durante todo el período de permanencia.