Mientras persisten las tensiones por la pérdida de poder adquisitivo, la morosidad y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos, el próximo Coloquio de IDEA intentará mirar a largo plazo: cómo construir crecimiento sostenido los próximos 20 años.

La consigna que los organizadores también definieron como “ladrillo sobre ladrillo”, intenta ofrecer herramientas para que la alternancia de la democracia no obligue a la Argentina a empezar de cero.

El empresariado busca correr la mirada de la coyuntura y discutir las condiciones macroeconómicas, institucionales y políticas necesarias para sostener 2 décadas de crecimiento.

Durante la presentación del programa, Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA explicó que el programa estará dividido en cuatro grandes ejes: megatendencias globales, estabilidad, desarrollo y competitividad.

El ministro de Economía, Luis Caputo durante su discurso en el 60º Coloquio de IDEA.

Luego hicieron comentarios de cada eje Fabián Kon, presidente del Coloquio y CEO de Grupo Galicia; Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina; Anna Cohen, tesorera de la entidad y managing partner de Grupo Cohen; y Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur.

Reforma permanente

Frente a la dificultad de la Argentina para sostener transformaciones y generar medidas de largo plazo, Kon respondió que la alternancia política es parte de la democracia, pero sostuvo que no debería implicar la destrucción de las políticas anteriores.

“Lo que queremos es que no se sigan discutiendo temas que nos han llevado hasta acá y que se pueda construir ladrillo sobre ladrillo, y no voltear la pared y empezar de vuelta”, afirmó.

Entre los pilares que, según el titular del Coloquio, deberían preservarse mencionó el cumplimiento de los contratos, la independencia de la Justicia y el respeto de los marcos regulatorios.

“Un nuevo gobierno probablemente debería construir sobre eso, hacer otros marcos regulatorios si fuera necesario, pero no volver atrás con los compromisos tomados”, señaló.

Mignone agregó que la estabilidad no se limita al equilibrio macroeconómico. También requiere previsibilidad institucional, continuidad de las políticas públicas y capacidad para enfrentar nuevos problemas, como el pluriempleo, las plataformas digitales y la fragmentación de las trayectorias laborales.

El debate por el poder adquisitivo apareció asociado al cambio demográfico. Ante los cambios que muestra el modelo actual, los organizadores plantearon que la Argentina deberá discutir cómo proteger socialmente a trabajadores que ya no encajan en las categorías tradicionales.

La educación en emergencia

Las preguntas también pusieron el foco en la emergencia educativa y en la capacidad de las provincias para financiar una reforma del sistema, especialmente frente a la reducción de las transferencias nacionales.

Cohen reconoció que las diferencias fiscales entre las jurisdicciones hacen necesario discutir una nueva ley de coparticipación federal.

“Argentina necesita debatir una nueva ley de coparticipación”, planteó, y aclaró que el problema no se limita a la educación, sino que atraviesa todas las áreas de la administración pública y dió como ejemplo la infraestructura .

La tesorera de IDEA también remarcó la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía de las escuelas. Según explicó, los directores tienen escaso margen para elegir a sus equipos docentes o responder a las necesidades específicas de cada establecimiento.

EFE

El planteo educativo será presentado como una demanda al sistema político, pero no como un diseño empresario de la política pública. La intención, explicó Cohen, es identificar los problemas prioritarios y realizar un seguimiento anual de los avances.

Competitividad: una mejora insuficiente

Farinati anticipó que el estudio del IMD mostrará que la Argentina continúa rezagada en materia de competitividad, aunque registró mejoras en algunos indicadores durante los últimos años.

“Estamos abajo, pero hemos mejorado”, resumió sobre el informe que comparó a la Argentina entre 80 países. El informe agrupa temas de performance económica, eficiencia gubernamental, infraestructura y entorno de negocios y divide esas cuatro dimensiones en otras ocho dimensiones.

El informe analizará, entre otros aspectos, la infraestructura, la logística y la capacidad exportadora. Los resultados servirán como marco para los paneles en los que empresarios de distintos sectores expondrán cómo enfrentan el desafío de competir en el mercado internacional.

Las oportunidades y el malestar social

En relación a cómo afectan la mirada de laego plazo los problemas más inmediatos, como la pérdida de poder adquisitivo, la morosidad y las dificultades que atraviesan distintos sectores Kon admitió que no es posible anticipar cuál será la respuesta de la sociedad, pero defendió la necesidad de preservar el rumbo general.

A su entender, la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento están modificando la estructura productiva del país y generando intereses regionales difíciles de revertir.

A partr del miércoles 31, la entidad buscará instalar una discusión sobre la continuidad de las políticas y la necesidad de transformar las oportunidades productivas en un proceso de crecimiento sostenido.