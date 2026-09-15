Buscan voluntarios para vivir gratis en un faro de Estados Unidos: ofrecen alojamiento a cambio de trabajar 30 horas semanales

Vivir durante meses frente al océano, en uno de los faros históricos más conocidos de California y sin pagar alojamiento, es la propuesta de un particular voluntariado en Estados Unidos que busca participantes para la temporada de invierno.

La oportunidad se desarrolla en el histórico faro de Point Reyes, ubicado en la costa de California, al norte de San Francisco. El programa ofrece alojamiento sin coste a cambio de colaborar unas 30 horas por semana atendiendo a los visitantes y realizando tareas de orientación.

La experiencia, sin embargo, está lejos de ser unas vacaciones. Quienes participen deberán permanecer en la zona entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, afrontar viento, niebla, humedad y descender los 313 escalones que separan la parte superior del acantilado del faro.

Buscan voluntarios para vivir gratis en un histórico faro de California

Buscan voluntarios para vivir gratis en un faro de Estados Unidos: ofrecen alojamiento a cambio de trabajar 30 horas semanales. Fuente: Archivo

El voluntariado en Estados Unidos tiene como escenario el faro de Point Reyes, una construcción histórica situada en uno de los sectores más expuestos de la costa de California.

El lugar se iluminó por primera vez el 1 de diciembre de 1870 para ayudar a los barcos que navegaban por una zona caracterizada por la espesa niebla. Durante más de un siglo funcionó con una gran lente de Fresnel y fue atendido por generaciones de fareros.

El faro dejó de operar como instalación principal en 1975, cuando fue sustituido por una luz automatizada cercana. Actualmente funciona como espacio histórico y museo dentro del Point Reyes National Seashore.

La oportunidad permite vivir gratis en este entorno durante la temporada de invierno mientras se colabora con la atención de quienes llegan a conocer el faro y el parque natural.

Qué ofrece el voluntariado en Estados Unidos y cuánto hay que trabajar

El programa exige una dedicación de 30 horas semanales, distribuidas en cuatro turnos de aproximadamente 7,5 horas.

Entre las principales tareas se encuentra recibir a los visitantes, responder sus preguntas, orientarlos durante el recorrido y ofrecer información sobre el faro, la fauna y el entorno natural de Point Reyes.

A cambio, la organización ofrece alojamiento gratuito. Los voluntarios disponen de una habitación dentro de un piso compartido mixto equipado con cocina, salón, comedor y electrodomésticos básicos.

También están incluidos determinados servicios cotidianos. Según las condiciones publicadas, el voluntariado en Estados Unidos cubre agua, gas e internet, además de lavandería y aparcamiento.

Por tanto, el principal beneficio económico no es un salario, sino la posibilidad de vivir gratis durante varios meses en California a cambio de las horas de trabajo voluntario establecidas por el programa.

Cuáles son las fechas para vivir gratis en el faro de Point Reyes

La convocatoria corresponde a la temporada comprendida entre el 6 de noviembre de 2026 y el 1 de febrero de 2027.

Esto significa que el voluntariado en Estados Unidos se desarrollará en pleno invierno de la costa californiana, una época en la que el clima de Point Reyes puede ser especialmente exigente.

Quienes quieran participar deberán estar preparados para convivir con frío, viento, humedad y episodios frecuentes de niebla. No es un aspecto menor: las condiciones meteorológicas condicionan incluso el acceso al propio faro .

El Servicio de Parques Nacionales señala que las escaleras que conducen hasta el Point Reyes Lighthouse permanecen cerradas cuando los vientos superan las 40 millas por hora, unos 64 kilómetros por hora.

Los requisitos para participar en este voluntariado en Estados Unidos

Uno de los principales requisitos físicos está relacionado con el propio emplazamiento del faro de Point Reyes.

Para llegar hasta la construcción es necesario descender 313 escalones desde la parte superior del acantilado. Después, naturalmente, hay que volver a subirlos. El Servicio de Parques Nacionales también identifica oficialmente el faro como una construcción situada al final de esa escalera.

Los responsables del programa advierten además de que los voluntarios deben contar con vehículo propio para desplazarse por la zona, debido al carácter aislado del enclave.

Tampoco se permiten mascotas. Entre las condiciones menos habituales aparece incluso una advertencia específica sobre la posible presencia de ratones dentro de las instalaciones utilizadas como alojamiento.

Cómo es el alojamiento gratuito que reciben los voluntarios

Buscan voluntarios para vivir gratis en un faro de Estados Unidos: ofrecen alojamiento a cambio de trabajar 30 horas semanales. THIETVU

La posibilidad de vivir gratis es uno de los mayores atractivos de esta convocatoria, pero conviene entender exactamente qué ofrece.

No se trata de disponer individualmente de todo el faro. El alojamiento consiste en una habitación dentro de una vivienda compartida mixta, localizada en el conjunto histórico de Point Reyes y a unos cinco minutos a pie del centro de visitantes.

La casa dispone de espacios comunes como cocina, salón y comedor, además de los electrodomésticos básicos necesarios para una estancia prolongada.

La organización asume además los gastos de agua, gas e internet. También ofrece lavandería y espacio de aparcamiento, un punto importante porque disponer de coche es uno de los requisitos para el voluntariado en Estados Unidos.

Cómo solicitar el voluntariado para vivir gratis en California

La convocatoria indica que las solicitudes deben realizarse mediante Volunteer.gov, la plataforma oficial de oportunidades de voluntariado del Gobierno federal de Estados Unidos.

Antes de presentar una candidatura conviene considerar que este voluntariado en Estados Unidos implica trasladarse durante casi tres meses, disponer de automóvil y cumplir con las 30 horas semanales de colaboración.

Además, el alojamiento es compartido y la estancia coincide con una de las temporadas meteorológicamente más difíciles de Point Reyes.

Para quienes puedan cumplir esas condiciones, la propuesta permite vivir gratis en uno de los lugares más singulares de la costa de California mientras se participa en la conservación y divulgación de un faro construido hace más de 150 años.