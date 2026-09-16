Una organización sin ánimo de lucro busca voluntarios mayores de 18 años para participar en la protección de tortugas marinas en Playa Tres, en Barra de Parismina, provincia de Limón, Costa Rica. El programa de Turtle Love se desarrolla en una franja de unos cinco kilómetros de playa y permite colaborar en tareas de monitoreo, patrullajes nocturnos y seguimiento de nidos, con alojamiento y alimentación incluidos dentro de la tarifa del programa.

La propuesta está dirigida a personas interesadas en la conservación ambiental y no exige ser especialista en biología . Sin embargo, no se trata de unas vacaciones tradicionales: las actividades pueden implicar largas caminatas sobre arena, trabajo nocturno y jornadas de hasta siete horas durante varios días de la semana.

Buscan voluntarios mayores de 18 para cuidar animales en playas paradisíacas del Caribe: alojamiento frente al mar, 3 comidas diarias y sin experiencia previa.

¿Cómo es el voluntariado para cuidar tortugas marinas en Costa Rica?

El proyecto de Turtle Love funciona en Playa Tres, una zona ubicada al sur del Parque Nacional Tortuguero. Allí se realizan actividades de conservación e investigación durante la temporada de anidación de las tortugas marinas.

Los voluntarios pueden participar en patrullajes nocturnos para detectar tortugas que llegan a la playa a poner sus huevos, censos durante la mañana, identificación de rastros, monitoreo de nidos y seguimiento de los nacimientos. La presencia de los equipos también busca reducir amenazas como el saqueo ilegal de huevos y la captura de ejemplares adultos.

En Playa Tres llegan a anidar distintas especies, entre ellas la tortuga verde, la tortuga baula o laúd y la tortuga carey. La organización utiliza la información recolectada durante el trabajo de campo para sus investigaciones y la comparte con el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica.

¿Qué incluye el voluntariado?

Uno de los atractivos de este voluntariado en Costa Rica es que la estadía contempla alojamiento compartido y alimentación. De acuerdo con la información publicada sobre el programa, los participantes cuentan con comidas durante su permanencia y reciben acompañamiento del equipo responsable del proyecto.

La experiencia se desarrolla en un entorno bastante alejado de los centros urbanos y con servicios básicos. Por eso, quienes se postulen deben estar preparados para convivir con otras personas y adaptarse a las condiciones propias de una zona tropical y remota.

Es importante tener en cuenta que no se trata de un voluntariado remunerado. El participante debe asumir el costo correspondiente al programa, además de otros gastos personales que no estén contemplados en la estadía.

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario con tortugas marinas?

La convocatoria está abierta principalmente a personas mayores de 18 años. No es necesario contar con una carrera relacionada con biología o experiencia profesional previa para participar, ya que las labores forman parte del proyecto de conservación y se realizan siguiendo las indicaciones del equipo.

Uno de los puntos que más deben tener en cuenta los interesados es la exigencia física. Las actividades pueden incluir recorridos extensos por la arena, especialmente durante las patrullas nocturnas, además de trabajo en condiciones de calor, humedad y presencia de insectos.

Las jornadas pueden alcanzar hasta siete horas diarias durante cinco o seis días a la semana, por lo que se requiere disponibilidad para cumplir con los horarios establecidos y adaptarse a las necesidades del proyecto.

¿Cuándo se puede participar en el voluntariado de Costa Rica?

El programa de conservación de Turtle Love funciona durante la temporada comprendida entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre, con una permanencia mínima de tres noches, según la información disponible sobre la convocatoria.

Esto permite que los participantes puedan elegir una estadía de acuerdo con sus posibilidades y disponibilidad, aunque las condiciones concretas deben confirmarse directamente con la organización antes de viajar.

La experiencia está pensada para quienes quieran involucrarse de manera activa en la protección de fauna silvestre y, al mismo tiempo, conocer una zona del Caribe costarricense con un fuerte vínculo entre conservación, investigación y comunidad.

¿Cuánto cuesta participar en el voluntariado para cuidar tortugas?

Aunque el programa incluye alojamiento y alimentación, el voluntariado tiene un costo. Las tarifas informadas para Turtle Love varían según la duración de la estadía.

Para permanencias de tres a 14 noches, el valor ronda los 90 dólares por noche. Las estadías de 15 a 30 noches tienen una tarifa aproximada de 84 dólares por noche, mientras que quienes permanecen más de un mes pueden acceder a un valor cercano a 66 dólares por noche.

Además, cada participante debe contemplar por separado gastos como el traslado hasta Costa Rica, seguro de viaje y eventuales trámites migratorios. Por eso, antes de organizar el viaje, es clave revisar las condiciones vigentes directamente con Turtle Love.

¿Cómo inscribirse al voluntariado de Turtle Love en Costa Rica?

Las personas interesadas pueden consultar la información oficial de Turtle Love, organización responsable del proyecto de conservación en Playa Tres, para conocer las fechas disponibles, condiciones de participación y procedimiento de inscripción. La entidad publica información sobre su programa de voluntariado y sus actividades de protección de tortugas marinas en la costa Caribe de Costa Rica.

La organización también recomienda informarse previamente sobre las características del trabajo de campo. Quienes se postulen deben entender que la experiencia implica participar en actividades de conservación en un ambiente natural y con horarios que pueden extenderse durante la noche.