El Gobierno mendocino analiza un nuevo programa para facilitar el acceso a viviendas a docentes y trabajadores de la educación de la provincia.

Si bien aún no se pone en marcha el proyecto, contemplaría créditos hipotecarios a pagar en 30 años.

Cómo será el proyecto del Gobierno de Mendoza para facilitar el acceso a la vivienda docente

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE) detallaron que están ultimando detalles con el Banco Nación sobre las condiciones financieras para la preinscripción.

La primera etapa contemplaría unas 250 unidades. Se trataría de viviendas de 60 metros cuadrados compuestas por dos dormitorios, cocina - comedor y baño.

Además, se utilizarían terrenos aportados tanto por el Estado como por privados y las primeras unidades estarían ubicadas en Guaymallén, Ciudad de Mendoza, San Rafael, Godoy Cruz y Junín.

El valor estimado de cada unidad se ubicaría entre los $ 100 millones y $ 120 millones, aunque la cifra dependerá de las condiciones finales de cada proyecto.

Cómo sería el esquema 80/20 para comprar las viviendas

Uno de los beneficios que podría contemplar la operatoria sería que los interesados no deberían disponer de todo el dinero de inmediato para afrontar el anticipo.

En caso de avanzar la propuesta, el docente debería reunir el 20% del valor de la vivienda, monto que podría ubicarse entre $20 millones y $25 millones. A su vez, este importe no necesariamente debería abonarse de contado, sino que podría pagarse en un plazo de entre 12 y 24 cuotas.

Una vez completado el anticipo, el 80% restante podría financiarse mediante un crédito hipotecario, con un plazo de devolución de hasta 30 años.

De todos modos, las condiciones definitivas todavía no estarían definidas y se encontrarían en etapa de negociación con el Banco Nación.

El Gobierno de Mendoza analiza un nuevo plan de viviendas para docentes: cómo sería el proyecto y quiénes podrían acceder.

Quiénes podrán acceder a la financiación

El programa tendría como principales destinatarios a los docentes que pudieran acreditar estabilidad laboral.

El requisito clave sería acreditar un ingreso mínimo equivalente a cinco salarios mínimos. Tomando como referencia el salario mínimo de septiembre, de $383.800, el piso se ubicaría en $1.919.000.

Para alcanzar ese monto, podrían sumarse los ingresos del docente, su pareja u otros integrantes del grupo familiar.

Además, el interesado debería ser considerado apto crediticiamente, ya que el banco analizaría su capacidad de pago antes de otorgar el préstamo hipotecario.

A su vez, se exigiría que se tratara de una vivienda única. Los postulantes no podrían ser propietarios de otro inmueble ni haber sido adjudicatarios de una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

¿Cuándo abrirán las inscripciones?

Por el momento, no habría una fecha confirmada para la apertura de la convocatoria. Desde Educación señalaron que están a la espera de que avance la negociación con el Banco Nación para poder habilitar las inscripciones.

Una vez que se habilitaran los registros, los docentes podrían inscribirse y presentar la documentación requerida para su posterior revisión. Luego, se realizaría el scoring y el análisis crediticio para determinar quiénes cumplirían con las condiciones exigidas.