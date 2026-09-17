La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Santa Fe, ordenó continuar con la venta de SanCor: sus seis plantas industriales y su paquete marcario. La venta había quedado suspendida en julio, luego de que cinco partes apelaran distintos aspectos del proceso que se tramita en primera instancia ante el Juzgado Civil y Comercial de la cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Gelcich.

Según señaló la Cámara, el proceso no deberá comenzar de nuevo. Seguirá vigente el pliego aprobado en junio, aunque con varias modificaciones que deberán incorporarse antes de avanzar nuevamente con la recepción de ofertas.

“ Este tribunal decidió mantener la licitación y su diseño general: los bienes salen a la venta, las reglas siguen vigentes y no hay que empezar de nuevo ”, sostiene la resolución judicial.

“Pero introdujimos algunas correcciones. El precio podrá pagarse en pesos y no sólo en dólares. Antes de recibir ofertas deberá aprobarse una grilla que explique con qué puntaje se evaluará cada propuesta, para que la decisión no dependa de criterios no escritos”, agrega.

Asimismo, sostiene que al momento de la adjudicación, el juzgado deberá analizar si los activos de SanCor se venderán en conjunto o por partes, uno de los puntos más cuestionados por la masa de acreedores. En cualquier caso, aclaró que se decidirá en base a lo que sea más beneficioso en términos económicos para los acreedores.

Cabe recordar que el precio por la totalidad de SanCor se fijó en u$s 52,1 millones. De ese total, u$s 27,4 millones corresponden a las seis plantas industriales que tiene la láctea, y otros u$s 24,7 millones al portafolio de sus marcas (SanCor, Mendicrim, Quesabores y Santa Brígida).

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