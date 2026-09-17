En pleno Caballito, un histórico club porteño sumó un nuevo espacio gastronómico que apuesta por los sabores de siempre. Se trata de Lisboa Cantina, un bodegón que abrió sus puertas en mayo dentro del Club Ferro Carril Oeste y que propone una carta pensada para comer sin apuro y con porciones abundantes.

El restaurante funciona en el Anexo de Racquetball, un espacio que combina la actividad deportiva del club con un amplio salón de grandes ventanales, mucha luz natural y una ambientación cálida.

La propuesta busca recuperar el espíritu de las tradicionales cantinas porteñas, con una carta que recorre distintos momentos del día: hay desayunos y meriendas, entradas clásicas, parrilla, pastas, milanesas, hamburguesas y postres caseros.

Lisboa Cantina. Vía Instagram @lisboacantina Instagram @lisboacantina

La milanesa de 440 gramos que es la estrella del menú

Uno de los platos que más llama la atención es la Milanesa Lisboa, una versión napolitana de 440 gramos pensada especialmente para compartir. La preparación lleva salsa de tomate, jamón cocido, mozzarella, morrones y huevos fritos, y se sirve acompañada de papas fritas finitas y crocantes.

La carta también ofrece milanesas individuales elaboradas con piezas de 220 gramos, disponibles en versión simple o napolitana. Para quienes prefieren otras alternativas, también hay milanesa de berenjena, suprema de pollo y filet de merluza.

Parrilla con cortes clásicos y algunas opciones menos habituales

La parrilla es otro de los puntos fuertes de Lisboa Cantina. La propuesta utiliza cortes seleccionados de un proveedor nacional y combina opciones tradicionales con otras que no siempre aparecen en las cartas de los bodegones.

Entre los cortes se encuentran la entraña, el bife de chorizo, la arañita, la marucha y el asado banderita. La idea es mantener el espíritu de una parrilla clásica, pero con especial atención a la selección de la carne y la preparación de cada corte.

Entradas de bodegón y platos para comer abundante

Para comenzar, la carta recupera varios clásicos de cantina. Entre las opciones aparecen la ensalada rusa, provoleta con morrones y chimichurri, buñuelos de espinaca con alioli, croquetas y rabas con alioli de lima.

También hay tortilla de papa, tanto en su versión tradicional como rellena con mozzarella y jamón, además de mozzarella apanada con salsa de tomate y pesto y mollejas al verdeo.

En los principales, la propuesta mantiene el concepto de platos abundantes y de cocina casera. Hay ensalada César con pollo crispy, ribs de cerdo con papas fritas, bondiola a la mostaza con puré de papa y risotto de calabaza.

Para quienes prefieren pastas, la carta incluye raviolones de ricota, nuez y parmesano, spaghetti caseros y sorrentinos de mozzarella y jamón, acompañados por distintas salsas.

Lisboa Cantina. Vía Instagram @lisboacantina Instagram @lisboacantina

Papas fritas, puré y otras guarniciones clásicas

Los platos pueden acompañarse con diferentes guarniciones. Entre las alternativas aparecen puré de papa, puré de calabaza, papas fritas, papa rellena, fideos a la manteca y ensaladas frescas.

La propuesta apunta así a recuperar una característica típica de los bodegones porteños: platos sencillos, abundantes y con acompañamientos conocidos.

También hay hamburguesas, sándwiches y platos rápidos

La carta también tiene un apartado dedicado a la sandwichería. Las opciones se sirven con papas fritas e incluyen hamburguesas simples, dobles y completas, además de versiones estilo carrito.

También se puede elegir entre sándwich de milanesa, pollo frito y otras alternativas clásicas de cantina. La variedad permite que el espacio funcione no solo como restaurante para almorzar o cenar, sino también para una comida más informal.

Postres caseros y una carta de cafetería

El recorrido gastronómico termina con una selección de postres que mantiene la impronta casera. Entre las opciones aparecen panqueque con dulce de leche, tiramisú, flan con crema y dulce, chocotorta, queso y dulce y helado.

Además, Lisboa Cantina cuenta con cafetería, con opciones como espresso, latte, cappuccino y chocolate caliente. Para acompañar el café también hay medialunas, tostados, ciabattas y avocado toast, por lo que la propuesta se extiende hasta el desayuno y la merienda.

Por qué se llama Lisboa Cantina

El nombre del espacio tiene una doble referencia. Por un lado, está inspirado en los tradicionales tranvías de Lisboa, uno de los símbolos más reconocibles de la capital portuguesa. Por otro, hace referencia al tranvía que durante décadas formó parte de la vida cotidiana de Caballito.

La conexión con el barrio también aparece en una propuesta que busca recuperar sabores tradicionales y llevarlos a un espacio contemporáneo dentro de una institución histórica.

Dónde queda Lisboa Cantina en Caballito

Lisboa Cantina funciona dentro del Club Ferro Carril Oeste, en el Anexo de Racquetball, ubicado en Federico G. Lorca 350, Caballito. El espacio abre de lunes a domingos de 9 a 00 y se puede conocer más de su propuesta a través de Instagram, @lisboacantina.

El restaurante se suma así a la oferta gastronómica del barrio con una propuesta que combina bodegón, parrilla, milanesas, pastas y cocina casera dentro de uno de los clubes históricos de la Ciudad.