Copetonas, una pequeña localidad del partido de Tres Arroyos, se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta del Mate y la Torta Frita, una celebración que combina gastronomía, música y tradiciones de la vida rural.

El evento tendrá entrada libre y gratuita y convocará a vecinos y turistas durante un fin de semana de octubre.

Fiesta del Mate y la Torta Frita: cuándo es y qué habrá

La 12° edición de la Fiesta del Mate y la Torta Frita se realizará el 10 y 11 de octubre en Copetonas. Las actividades tendrán lugar sobre la Ruta Provincial 72, en el ingreso principal a la localidad.

Durante las dos jornadas habrá una amplia agenda de propuestas, entre ellas espectáculos de folklore y música en vivo, feria de artesanos, fogones, patio cervecero y parque de diversiones.

La celebración está pensada para públicos de distintas edades y busca reunir las costumbres gastronómicas y culturales características de la región.

La comida será uno de los ejes principales del encuentro. Las clásicas tortas fritas y diferentes platos de la cocina argentina compartirán espacio con alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC.

Copetonas, el pueblo bonaerense de unos 1.000 habitantes

Copetonas se encuentra a unos 60 kilómetros de Tres Arroyos y tiene poco más de mil habitantes. Aunque actualmente se caracteriza por su ritmo tranquilo y su entorno rural, sus orígenes están estrechamente ligados al desarrollo ferroviario de la región.

La localidad fue fundada el 11 de octubre de 1912, coincidiendo con la inauguración de un tramo del Ferrocarril del Sud. La llegada del tren favoreció el crecimiento de la zona y convirtió al pueblo en un punto relevante para el traslado de la producción agrícola, especialmente de cereales.

La antigua estación es uno de los principales testimonios de aquella época. El edificio ferroviario continúa en pie y, aunque ya no funciona como estación, forma parte del patrimonio histórico de Copetonas.

Fiesta del Mate y la Torta Frita en Copetonas: el pueblo de Tres Arroyos se prepara para un fin de semana de gastronomía, música y tradiciones. Wikimedia

Qué lugares históricos se pueden conocer en Copetonas

Además de participar de la fiesta, quienes visiten Copetonas pueden recorrer algunos de los sitios que forman parte de la identidad local.

Entre ellos se encuentra el Bar de Lera, un tradicional espacio de encuentro que durante décadas estuvo relacionado con la vida social del pueblo. También se puede visitar la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, construida gracias al aporte de los vecinos e inaugurada en 1936.

El templo está dedicado a la patrona de la localidad y cada año es escenario de las celebraciones que se realizan el 24 de septiembre.

Río Quequén Salado y los paisajes para visitar cerca del pueblo

La visita puede extenderse más allá del casco urbano gracias a los atractivos naturales ubicados en los alrededores. Uno de los principales es el río Quequén Salado, que atraviesa parte del sudeste bonaerense y ofrece un paisaje de barrancas, cuevas y espacios naturales.

También en los alrededores se encuentra la Cascada Cifuentes, uno de los principales atractivos naturales de la zona, sobre el río Quequén Salado.

Los alrededores del río también están asociados con distintos episodios de la historia regional, entre ellos relatos sobre antiguos fortines y enfrentamientos de la época de frontera.

De esta manera, una escapada a Copetonas permite combinar la celebración popular con propuestas vinculadas con la historia y la naturaleza de la región.