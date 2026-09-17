Controlar la presión arterial es una de las formas más sencillas de detectar a tiempo posibles problemas cardiovasculares.

Sin embargo, al momento de mirar el tensiómetro, muchas personas no saben qué significan los dos números que aparecen en la pantalla ni cuándo una medición requiere atención.

La presión puede variar durante el día por diferentes factores, como el estrés, la actividad física, el descanso o incluso el consumo de determinados alimentos y bebidas.

Por eso, una medición aislada no siempre alcanza para determinar si existe un problema de salud.

¿Cuáles son los valores normales de presión arterial?

De acuerdo con las categorías de la American Heart Association, en adultos se considera:

Normal: menos de 120/80 mmHg.

Presión elevada: sistólica de 120 a 129 mmHg y diastólica menor de 80.

Hipertensión grado 1: sistólica de 130 a 139 mmHg o diastólica de 80 a 89.

Hipertensión grado 2: sistólica de 140 mmHg o más, o diastólica de 90 mmHg o más.

El primer número corresponde a la presión sistólica, mientras que el segundo representa la presión diastólica.

¿La presión arterial normal es diferente en hombres y mujeres?

En términos generales, los valores de referencia para adultos son los mismos para hombres y mujeres.

Sin embargo, la edad, el embarazo, los antecedentes familiares, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otros factores pueden modificar la forma en que un profesional interpreta una medición.

Por eso, el número que aparece en el tensiómetro debe analizarse dentro del contexto de cada persona.

¿Cuándo hay que consultar al médico por la presión?

Si los valores aparecen elevados de manera repetida, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

La hipertensión puede desarrollarse sin síntomas evidentes, por lo que controlar periódicamente la presión permite detectar alteraciones antes de que provoquen complicaciones.

En Argentina, además, las recomendaciones para personas con hipertensión fueron actualizadas en 2026 y establecen objetivos específicos para quienes ya tienen diagnóstico, que no deben confundirse con los valores utilizados para definir una presión normal.

¿Qué presión arterial se considera peligrosa?

Una medición superior a 180/120 mmHg requiere atención médica. Si además aparecen síntomas como dolor de pecho, dificultad para respirar, alteraciones de la visión, debilidad o dificultad para hablar, es necesario buscar atención médica inmediata.

No se debe esperar a que la presión vuelva a bajar por sí sola si existen estos síntomas.

¿Cómo medir correctamente la presión arterial?

Para obtener un resultado confiable, conviene:

Permanecer sentado y tranquilo unos minutos antes de la medición.

Mantener la espalda apoyada.

Apoyar correctamente el brazo.

No hablar durante la medición.

Evitar realizar ejercicio inmediatamente antes.

Registrar los valores para poder compararlos.

Una sola medición no permite diagnosticar hipertensión. Si los valores son elevados en varias ocasiones, lo indicado es consultar con un profesional para determinar las causas y el tratamiento correspondiente.