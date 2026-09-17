La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 17 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.485, cifra que demuestra una variabilidad de 3,38% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un ajuste en el mercado, lo cual podría influir en las decisiones de los operadores financieros en los próximos días.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial es del 42.06%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 34.51%.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).