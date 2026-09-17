En esta noticia

La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 17 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.485, cifra que demuestra una variabilidad de 3,38% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un ajuste en el mercado, lo cual podría influir en las decisiones de los operadores financieros en los próximos días.

Te puede interesar

El desempleo subió en el segundo trimestre y llegó al 7,9%

Te puede interesar

El desempleo subió a 7,9%: los que buscan trabajo y cuántos requieren un segundo ingreso

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial es del 42.06%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 34.51%.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

Te puede interesar

El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre: qué explica la baja

Te puede interesar

Ganancias: crece la expectativa por una nueva prórroga mientras avanza Inocencia Fiscal II

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).