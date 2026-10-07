En medio del Valle de Traslasierra, Córdoba, existe una propuesta de voluntariado para quienes quieran conocer uno de los destinos naturales más tranquilos de la provincia mientras viven una experiencia de intercambio cultural. La iniciativa se desarrolla en Los Molles, a pocos kilómetros de Villa de las Rosas y cerca del cerro Champaquí.

La propuesta fue publicada en Workaway por una familia francesa que vive en la zona y gestiona un pequeño alojamiento turístico compuesto por tres habitaciones y dos casas rurales en alquiler. El establecimiento se encuentra dentro de un parque arbolado de dos hectáreas y cuenta con piscina.

A cambio de colaborar con distintas tareas de mantenimiento y atención, los voluntarios pueden acceder a una habitación completamente equipada y disfrutar de diferentes espacios de la propiedad.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

Según detalla Workaway, la principal ayuda requerida está relacionada con el mantenimiento general de la propiedad, tanto de las casas como del jardín. También pueden surgir tareas vinculadas con la atención de los huéspedes, como colaborar con el check-in y check-out.

Además, los voluntarios pueden ayudar con el lavado y doblado de sábanas, la limpieza básica y otras tareas relacionadas con el funcionamiento cotidiano del alojamiento.

La propuesta también contempla actividades de jardinería ligera, cuidado de animales, pequeños trabajos de mantenimiento, ayuda con computadoras e internet y colaboración en proyectos ecológicos.

La familia manifiesta una preferencia por recibir personas que hablen español, aunque también existe la posibilidad de practicar francés e inglés durante la estadía.

Cerro Champaquí. Cordoba Turismo.

Qué ofrece cómo alojamiento el voluntariado en Córdoba

Uno de los principales atractivos de la propuesta es el alojamiento incluido. Los voluntarios tendrán una habitación completamente equipada y con baño privado, además de ropa de cama, televisión por cable e internet.

También podrán utilizar la cocina, la zona de barbacoa, la piscina y la sala de juegos de la propiedad.

El intercambio también busca generar una experiencia cultural. La familia, de origen francés, habla español, francés e inglés y recibe viajeros de diferentes partes del mundo, con quienes comparte experiencias y conocimientos sobre Argentina y otras culturas.

Cómo es el lugar donde se encuentra la propuesta

El alojamiento está ubicado en Los Molles, en la zona de Villa de las Rosas, dentro del Valle de Traslasierra. Se trata de un entorno de montaña y naturaleza, cercano al cerro Champaquí, uno de los principales atractivos de Córdoba.

Desde el alojamiento, los viajeros pueden realizar actividades al aire libre como senderismo y cabalgatas, además de disfrutar de un entorno pensado para descansar y conectarse con la naturaleza.

Según la información publicada en Workaway, el viaje desde Córdoba Capital hasta la zona puede realizarse en colectivo y tiene una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos.