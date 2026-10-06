Merlo es uno de los destinos más atractivos de San Luis, tanto para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza como para los viajeros más aventureros. Sus paisajes y propuestas al aire libre lo convierten en un lugar ideal para quienes quieren conocer la provincia.

Ahora, una propuesta publicada en Worldpackers permite vivir esta experiencia de una manera diferente: un hostel de la ciudad busca voluntarios y ofrece alojamiento y otros beneficios a cambio de 25 horas de colaboración semanales.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La propuesta contempla 25 horas de colaboración por semana, distribuidas en cinco turnos de cinco horas. Las tareas incluyen atención en recepción, realización de check-in y check-out, respuesta de correos electrónicos y mensajes y actualización de las redes sociales.

También deberán colaborar con la limpieza de la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes. Entre las tareas domésticas se encuentran hacer las camas, ocuparse de la lavandería y reponer sábanas y toallas.

En la recepción también hay un pequeño kiosco con bebidas y snacks, por lo que parte de las actividades consiste en atender ese espacio.

Merlo, San Luis. Turismo Merlo.

Qué ofrece el hostel a cambio

A cambio de las horas de colaboración, los voluntarios tendrán una cama en una habitación compartida con otros integrantes del equipo y dos días libres por semana.

La propuesta también incluye desayuno gratuito todos los días durante la estadía, descuentos en comidas y bebidas del bar, uso gratuito de la lavandería y bicicletas a disposición.

Además, el hostel ofrece tours y paseos gratuitos por la ciudad y busca organizar una excursión semanal para el personal junto con un grupo, financiada por el alojamiento.

Requisitos para postularse al voluntariado

La búsqueda está destinada a personas de entre 18 y 35 años. Pueden postularse viajeros solos, parejas o dúos de voluntarios.

Uno de los requisitos es hablar español fluido o tener un nivel principiante de inglés. También se busca que los postulantes tengan buena predisposición, sean responsables con los horarios y puedan comunicarse con los supervisores ante cualquier inconveniente.

Los gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visa no están incluidos en la propuesta y deberán ser cubiertos por cada voluntario.

De esta forma, la propuesta representa una alternativa para quienes quieran conocer Merlo y, al mismo tiempo, vivir una experiencia de intercambio en un hostel. A cambio de 25 horas de colaboración semanales, los voluntarios acceden a alojamiento y distintos beneficios durante su estadía.