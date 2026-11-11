Además de la habitación privada, el alojamiento de Tarragona permite usar una cocina equipada, lavandería y bicicletas, y ofrece internet de alta velocidad.

Viajar a España sin pagar alojamiento es una de las posibilidades que ofrece Worldpackers, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que proponen intercambiar colaboración por hospedaje.

Entre las opciones publicadas para Barcelona y Tarragona hay experiencias que buscan personas interesadas en crear contenido para redes sociales, tomar fotografías y producir videos.

¿En qué consisten las propuestas de alojamiento en Barcelona y Tarragona?

Las propuestas no son idénticas:

Una estancia en Barcelona solicita colaboración durante 20 horas semanales y ofrece habitación privada y una comida;

En Tarragona, plantea publicar un Reel por cada noche de alojamiento y establece una dedicación aproximada de una hora.

En ambos casos, el intercambio tiene requisitos y gastos que conviene revisar antes de postularse.

En Barcelona, Worldpackers publica una oportunidad para colaborar en la producción de contenido de un espacio de coliving. La propuesta contempla actividades de fotografía, producción de videos, redacción de contenido y administración de redes sociales.

A cambio, ofrece una habitación privada y una comida . La colaboración requiere 20 horas semanales y la estancia puede extenderse entre cuatro y 12 semanas.

En Tarragona, la experiencia se desarrolla en una casa de huéspedes llamada Casa dels Boscos. La tarea consiste en compartir en el perfil personal de Instagram contenido que el viajero produciría durante su estancia y etiquetar al alojamiento como colaborador.

La condición es publicar un Reel por cada noche, con una dedicación estimada de una hora. La propuesta ofrece habitación privada y permite quedarse entre tres y 10 días .

La experiencia de Casa dels Boscos en Tarragona tiene una calificación de 5 sobre 5 en Worldpackers, basada en 28 reseñas de viajeros. Wikimedia Commons/Juanedc

¿Cuáles son los requisitos y las condiciones para participar?

Aunque ambas experiencias permiten intercambiar habilidades por alojamiento, cada anfitrión establece sus propias condiciones . Antes de enviar una solicitud, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Barcelona: la colaboración requiere 20 horas semanales y una estancia mínima de cuatro semanas. La oferta incluye habitación privada y una comida.

Tarragona: está dirigida a personas de entre 30 y 55 años que viajen solas y procedan de fuera de España. Se solicita publicar un Reel por cada noche de hospedaje.

Gastos no incluidos: en la propuesta de Tarragona, los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa corren por cuenta del voluntario.

Disponibilidad: las fechas y los periodos de estancia deben consultarse directamente en cada publicación de Worldpackers, ya que las condiciones pueden variar.