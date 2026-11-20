En Villa Adelina, partido de San Isidro, funciona un colegio que ocupa un predio de más de 2 hectáreas, con 27.000 metros cuadrados de parques, canchas y edificios.

Este establecimiento es el que eligieron la bailarina Vanina Escudero y el humorista uruguayo Álvaro Navia para sus hijos, Benicio y Joaquina.

Se trata del Colegio de Todos los Santos, que abrió en 1981, recibe alumnos desde el jardín hasta la secundaria y llama la atención por la infraestructura que posee para sus estudiantes.

Así es el espectacular colegio donde estudian los hijos de Vanina Escudero

Lo que más llama la atención no es el tamaño, sino cómo se usa ese espacio para aprender.

Los datos clave:

Ubicación: Villa Adelina, San Isidro.

Superficie: 27.000 metros cuadrados.

Niveles: jardín, primaria y secundaria.

Gestión: privada.

Idiomas: español e inglés.

El predio posee espacios deportivos y de ciencias en un mismo lugar, lo que reduce traslados durante la jornada. Además, posee una gran cantidad de actividades que estimulan a los estudiantes en otras áreas.

Así es el espectacular colegio donde estudian los hijos de Vanina Escudero: más de 2 hectáreas con huerta, invernaderos, laboratorios y canchas de césped natural para deportes Fuente: Colegio de Todos los Santos

El campus cuenta con:

Canchas de rugby y fútbol de césped natural.

Cancha de hockey de superficie sintética.

Dos espacios para vóley y un área de atletismo .

Gimnasio cubierto .

Huerta e invernadero para trabajar con plantas y semillas.

Laboratorios de biología y físico-química.

Salas de informática y espacios de arte, música y producción audiovisual.

En la etapa secundaria existen orientaciones en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, pero además los alumnos cuentan con la posibilidad de cursar el Bachillerato Internacional. Este programa amplía la formación con énfasis en pensamiento crítico, comunicación y aplicación práctica de conocimientos.

Así es el espectacular colegio donde estudian los hijos de Vanina Escudero: más de 2 hectáreas con huerta, invernaderos, laboratorios y canchas de césped natural para deportes Fuente: Colegio de Todos los Santos

En conclusión, la propuesta combina materias académicas con actividades artísticas, deportivas y experiencias vinculadas con la naturaleza. Es decir, es uno de los establecimientos más completos de la zona.

La historia de amor entre Vanina Escudero y Álvaro Navia

La pareja se conoció en 2007, cuando Navia, humorista uruguayo conocido como “Waldo”, producía una obra de teatro junto a Iliana Calabró. En este marco, el histórico comediante de VideoMatch contrató a Vanina Escudero, bailarina, para que fuera su figura.

Según el relato de ambos en reiteradas entrevistas: fue amor a primera vista. Tan así que al año siguiente se casaron y tras años de enamoramiento llegaron Benicio y Joaquina a sus vidas.

A través de las redes sociales, la familia se muestra alegres compartiendo cumpleaños, reuniones, salidas y viajes.

Tras una breve experiencia en Uruguay, la familia se mudó en 2024 a la Argentina y desde aquel momento los niños comenzaron sus estudios en el Colegio de Todos los Santos.