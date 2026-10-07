Un reconocido físico teórico y divulgador científico habló sobre la posibilidad de que la humanidad logre detectar señales provenientes de una civilización extraterrestre.

Se trata de Michio Kaku, quien planteó que el avance de la astronomía y la identificación de nuevos planetas fuera del Sistema Solar permiten ser más optimistas sobre la posibilidad de encontrar vida inteligente.

Durante una entrevista con Lex Fridman, el físico fue consultado sobre la posibilidad. Allí explicó que todo dependerá del nivel de desarrollo tecnológico de esas formas de vida, pero sostuvo que este siglo podría ser clave para detectar señales de origen extraterrestre.

“Creo que, en este siglo, probablemente, captaremos señales de una civilización extraterrestre”, aseguró.

Ante la pregunta sobre cuándo la humanidad podría entrar en contacto con una civilización extraterrestre, Michio Kaku explicó que una de las principales variables es el nivel de desarrollo tecnológico que tenga esa sociedad y su capacidad para emitir señales que puedan ser detectadas desde la Tierra.

El físico sostuvo que la humanidad se encuentra hoy en una posición muy diferente a la de décadas atrás . Según explicó, los avances en astronomía permitieron desarrollar radiotelescopios cada vez más sensibles y, además, crear redes de instrumentos capaces de trabajar de manera conjunta como si fueran un único observatorio de enormes dimensiones.

Esta tecnología amplió las posibilidades de detectar señales de radio y otras posibles evidencias de actividad tecnológica provenientes de regiones lejanas del universo. Para Kaku, ese avance es uno de los motivos que permiten pensar que la búsqueda de vida inteligente podría ofrecer resultados durante este siglo.

En ese sentido, realizó una estimación concreta sobre las posibilidades de encontrar una señal extraterrestre: “Creo que, en este siglo, probablemente, captaremos señales de una civilización extraterrestre”.

Sin embargo, su pronóstico no implica necesariamente un encuentro físico con extraterrestres ni la llegada de una nave a la Tierra. La predicción apunta a un escenario mucho más específico: que los instrumentos desarrollados por la humanidad logren identificar una señal que haya sido emitida por una civilización ubicada fuera de nuestro planeta.

Michio Kaku, físico teórico y divulgador científico, analizó las posibilidades de detectar señales de una civilización extraterrestre durante este siglo.

Qué tendría que pasar para detectar una civilización extraterrestre según Michio Kaku

Según el planteo de Michio Kaku, una de las principales dificultades sería determinar el nivel de sofisticación de la civilización que eventualmente se encuentre.

El físico explicó que una civilización suficientemente avanzada podría disponer de tecnologías capaces de emitir señales que recorran grandes distancias. En cambio, una sociedad menos desarrollada podría ser mucho más difícil de detectar desde la Tierra.

La búsqueda también implicaría interpretar correctamente esas señales.

¿Quién es Michio Kaku?

Michio Kaku es un físico teórico estadounidense de origen japonés, especializado en teoría de cuerdas y conocido por su trabajo como divulgador científico.

Es profesor de Física Teórica en el City College of New York y se convirtió en una de las figuras más reconocidas en la difusión de temas relacionados con el universo, la tecnología y el futuro de la humanidad.