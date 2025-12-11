La temporada de verano está cada vez más cerca y muchos ya tienen sus destinos planeados, especialmente aquellos que incluyen playa y descanso bajo el sol. Si hay algo que nunca debe faltar es el bolso de playa, un accesorio práctico y funcional que permite llevar todo lo necesario sin perder el estilo.

Este 2026, las totebags y los bolsos de tela se corren a un lado para dar lugar a una nueva tendencia que marca textura y personalidad. Los materiales naturales y los diseños artesanales se convierten en protagonistas, ofreciendo opciones que combinan moda y sustentabilidad.

¿Cuál es la nueva tendencia en bolsos de playa?

Se trata de los bolsos tejidos. Los materiales como mimbre, yute, rafia y croche t son los grandes protagonistas, evocando un estilo artesanal que conecta con la naturaleza y con la búsqueda de una moda más consciente.

Freepik

Estos bolsos no solo son atractivos, sino también livianos, resistentes y versátiles. Además, se adaptan a diferentes estilos, desde looks relajados hasta outfits más sofisticados.

Los tonos neutros como arena, beige y blanco se combinan con otros vibrantes en coral, verde oliva y azul marino, creando contrastes que elevan cualquier look playero. Algunos modelos incluyen flecos, flores 3D y herrajes metálicos , sumando un toque chic sin perder frescura.

¿Cómo llevar esta nueva tendencia?

Estos bolsos vienen en diferentes formas y tamaños, adaptándose a varios looks:

Maxi bolsos tejidos : perfectos para llevar toalla, protector solar, botella de agua y todo lo necesario para un día bajo el sol.

Mini bolsos estructurados : ideales para quienes buscan un accesorio funcional y elegante para paseos cortos o salidas al atardecer.

Modelos experimentales: con texturas imperfectas, colores vibrantes y detalles únicos que se convierten en el centro de todas las miradas.

Freepik

La clave está en jugar con los contrastes y combinar bolsos de fibras naturales con prendas livianas, sombreros de ala ancha y sandalias cómodas.

Una moda sustentable

Además de ser grandes aliados para la moda, esta tendencia es sustentable. Son piezas elaboradas con materiales eco-friendly y procesos artesanales que cuentan historias. Elegir un bolso de este tipo no solo es una decisión fashion, sino también una apuesta por el consumo responsable.

Las marcas argentinas ya se sumaron a esta ola con propuestas que incluyen lonas impermeables, texturas naturales y modelos transparentes, adaptándose a diferentes necesidades y presupuestos.