ANTALYA (TURQUÍA), 22/11/2026.- El responsable climático de la ONU, Simon Stiell, durante una declaración a medios tras el cierre de la Cumbre del Clima COP31 en Antalya (Turquía).

La crisis climática avanza mientras los países enfrentan dificultades para coordinar una respuesta global. Los últimos informes científicos advierten que el calentamiento superará el límite de 1,5 °C fijado como objetivo por el Acuerdo de París, y que las medidas comprometidas hasta ahora no alcanzan para evitarlo. En ese escenario, la cumbre climática de Antalya terminó sin una decisión política común sobre cómo acelerar la acción contra el cambio climático.

La COP31, que reunió a delegaciones de casi 200 países en Turquía, no logró aprobar por consenso el texto central presentado por las presidencias de Turquía y Australia.

El documento, denominado Pacto de Antalya, fue rechazado en la plenaria final por la Unión Europea, el Reino Unido, Panamá y varios países insulares del Pacífico, entre otros. Las diferencias se concentraron en la transición energética, el financiamiento climático y el papel de las tecnologías de captura de carbono.

22/11/2026 - Antalya (Turquía) - Delegados durante la sesión plenaria de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya, en Turquía, donde la Unión Europea (UE) ha rechazado el acuerdo final. Fuente: ONU Kiara worth

COP31: por qué fracasó el Pacto de Antalya

El principal punto de conflicto fue la ausencia de una referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles. La Unión Europea rechazó el borrador porque consideró que no reflejaba la urgencia de la crisis climática y que podía debilitar los compromisos asumidos en la COP28 de Dubái, en 2023, cuando se acordó por primera vez avanzar en una transición para dejar atrás el uso de esas fuentes de energía.

También hubo diferencias sobre la tecnología de captura y almacenamiento de carbono, defendida por el Grupo Árabe y cuestionada por la UE, que consideró que podía prolongar el uso de hidrocarburos en lugar de acelerar su reemplazo.

La discusión volvió a exponer la distancia entre los países que reclaman una reducción más rápida de las emisiones y aquellos que buscan preservar el margen para utilizar combustibles fósiles.

Qué es la COP31, quién la organiza y cuándo será la próxima cumbre

La COP es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el principal espacio multilateral de negociación climática. El número indica la edición: COP31 fue la trigésima primera reunión. Las conferencias se realizan cada año y reúnen a gobiernos, negociadores, científicos, organizaciones sociales y representantes del sector privado.

22/11/2026 - Antalya (Turquía) - El responsable climático de la Unión Europea (UE), Wopke Hoekstra, junto al ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O'Brien, durante la sesión plenaria final de la COP31, en Antalya (Turquía) Fuente: ONU Kiara worth

Turquía fue el país anfitrión de la COP31, celebrada en Antalya del 9 al 20 de noviembre, con Murat Kurum como presidente de la conferencia. Australia, a través de Chris Bowen, encabezó las negociaciones. La edición anterior fue la COP30, realizada en Belém, Brasil, en 2025. La próxima será la COP32, prevista en Addis Ababa, Etiopía, del 8 al 19 de noviembre de 2027.

Qué implica que la COP31 termine sin un acuerdo

El fracaso del Pacto de Antalya significa que los países no lograron una nueva decisión política general que sintetizara los compromisos y orientara la acción climática colectiva. Sin embargo, no implica que se hayan anulado el Acuerdo de París ni los compromisos previos, como el alcanzado en Dubái sobre la transición energética.

La presidencia de la COP31 reconoció que no existía consenso sobre el documento y que, por lo tanto, no podía ser aprobado. Aunque se avanzó en decisiones específicas y en otras iniciativas, la falta de un acuerdo general representa un nuevo revés para el multilateralismo climático y deja pendientes las diferencias sobre combustibles fósiles, adaptación y financiamiento.

Argentina en la COP31: participación en el Grupo SUR y una nueva meta climática

La Argentina participó de la COP31 a través de sus representantes en las negociaciones de Naciones Unidas. En la documentación oficial de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el país figura dentro del Grupo SUR, integrado por países de América del Sur. La lista de contactos de los grupos de negociación correspondiente a noviembre de 2026 identifica a Eliana Saissac como representante argentina en ese espacio.

Antes de la cumbre, el 6 de noviembre, la Argentina también presentó ante la CMNUCC su Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0). El documento establece que las emisiones netas del país no deberán superar las 375 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en 2030 y que ese límite deberá mantenerse en 2035. La presentación actualiza los compromisos argentinos dentro del Acuerdo de París.