Las Fiestas de Ofertas Prime de Amazon, conocidas mundialmente como el Amazon Prime Day, se afianzaron como uno de los momentos más esperados del año para renovar dispositivos tecnológicos, productos de cuidado personal y ropa a precios reducidos.
Creado originalmente en 2015 para conmemorar el aniversario de la compañía, este evento ofrece promociones por tiempo limitado y la oportunidad de acceder a marcas internacionales con importantes descuentos.
Esta jornada que arrancó el 6 de octubre y se extiende hasta el día 7 permitirá conseguir artículos de alta gama con rebajas de hasta el 60% o más, especialmente en tecnología para el hogar, cosmetología y calzado urbano.
Sin embargo, para los usuarios en Argentina, la clave para capitalizar estas oportunidades radica en contar con un servicio logístico de courier que facilite la recepción y el envío de los paquetes desde Estados Unidos.
Cómo comprar desde Argentina con Aerobox: envíos desde Miami y tarifas para negocios
Para adquirir productos en Amazon durante el Prime Day y recibirlos en el país sin complicaciones, empresas de courier como Aerobox permiten a los compradores argentinos operar en tiendas de Estados Unidos como si estuvieran allá.
A través de la asignación de una dirección o casillero en Miami, la firma consolida las compras y se encarga del traslado internacional hacia Buenos Aires.
Entre las principales características y opciones logísticas del servicio ofrecido por la empresa se destacan:
- Tarifa mayorista para comercios y emprendedores: Quienes buscan importar mercadería para abastecer sus negocios aprovechando los remates del Prime Day pueden acceder a una tarifa especial de USD 12 por kilo (precio final) desde Miami a Buenos Aires, con un requerimiento mínimo de 50 kg y sin cobro por peso volumétrico.
- Atención y gestión personalizada: Dispone de un canal directo de asistencia vía WhatsApp (+54 911 65992731) para guiar a los clientes en la gestión de sus compras.
- Condiciones de pago en sucursal: Como protocolo de seguridad, la empresa establece que no acepta pagos en efectivo superiores a $50.000 pesos por persona en sus oficinas
Cuáles son las mejores ofertas y productos recomendados para aprovechar
Dentro del catálogo de promociones destacadas de la jornada, sobresalen importantes rebajas en tecnología de última generación, telefonía celular, almacenamiento, calzado y accesorios de moda:
Tecnología, telefonía y audio:
- Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB): Smartphone de alta gama equipado con herramientas de Galaxy AI, pantalla de privacidad, cámara optimizada por IA y sistema de carga súper rápida 3.0 (30% de descuento, a US$ 979,99).
- Apple AirPods Pro 3: Auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, función de traducción en vivo, sensor de frecuencia cardíaca, audio espacial y estuche con carga USB-C (28% de descuento, a US$ 179,00).
- Disco SSD Samsung 9100 PRO (2 TB): Unidad de estado sólido NVMe PCIe 5.0 con velocidades de lectura de hasta 14.700 MB/s, diseñada para computación de inteligencia artificial, gaming y estaciones de trabajo exigentes (51% de descuento, a US$ 334,99).
Moda y accesorios
- Bolso tote mediano Ruthie de Michael Kors: Cartera urbana para mujer confeccionada con el monograma característico de la marca y detalles en tono suela (57% de descuento, a US$ 99,00).
- Mocasines HEYDUDE Wally: Calzado masculino ultraliviano elaborado en algodón transpirable, con cordones elásticos y suela flexible plegable (50% de descuento, a US$ 34,99).