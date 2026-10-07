El evento de descuentos de Amazon presenta rebajas exclusivas en tecnología, moda y belleza; las claves para traer las compras al país y los productos más destacados.

Las Fiestas de Ofertas Prime de Amazon, conocidas mundialmente como el Amazon Prime Day , se afianzaron como uno de los momentos más esperados del año para renovar dispositivos tecnológicos, productos de cuidado personal y ropa a precios reducidos.

Creado originalmente en 2015 para conmemorar el aniversario de la compañía, este evento ofrece promociones por tiempo limitado y la oportunidad de acceder a marcas internacionales con importantes descuentos.

Esta jornada que arrancó el 6 de octubre y se extiende hasta el día 7 permitirá conseguir artículos de alta gama con rebajas de hasta el 60% o más, especialmente en tecnología para el hogar, cosmetología y calzado urbano.

Sin embargo, para los usuarios en Argentina, la clave para capitalizar estas oportunidades radica en contar con un servicio logístico de courier que facilite la recepción y el envío de los paquetes desde Estados Unidos.

Cómo comprar desde Argentina con Aerobox: envíos desde Miami y tarifas para negocios

Para adquirir productos en Amazon durante el Prime Day y recibirlos en el país sin complicaciones, empresas de courier como Aerobox permiten a los compradores argentinos operar en tiendas de Estados Unidos como si estuvieran allá.

A través de la asignación de una dirección o casillero en Miami, la firma consolida las compras y se encarga del traslado internacional hacia Buenos Aires.

Entre las principales características y opciones logísticas del servicio ofrecido por la empresa se destacan:

Tarifa mayorista para comercios y emprendedores : Quienes buscan importar mercadería para abastecer sus negocios aprovechando los remates del Prime Day pueden acceder a una tarifa especial de USD 12 por kilo (precio final) desde Miami a Buenos Aires, con un requerimiento mínimo de 50 kg y sin cobro por peso volumétrico.

Atención y gestión personalizada : Dispone de un canal directo de asistencia vía WhatsApp (+54 911 65992731) para guiar a los clientes en la gestión de sus compras.

Condiciones de pago en sucursal: Como protocolo de seguridad, la empresa establece que no acepta pagos en efectivo superiores a $50.000 pesos por persona en sus oficinas

Cuáles son las mejores ofertas y productos recomendados para aprovechar

Dentro del catálogo de promociones destacadas de la jornada, sobresalen importantes rebajas en tecnología de última generación, telefonía celular, almacenamiento, calzado y accesorios de moda:

Tecnología, telefonía y audio:

Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB): Smartphone de alta gama equipado con herramientas de Galaxy AI, pantalla de privacidad, cámara optimizada por IA y sistema de carga súper rápida 3.0 (30% de descuento, a US$ 979,99).

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Apple AirPods Pro 3: Auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido, función de traducción en vivo, sensor de frecuencia cardíaca, audio espacial y estuche con carga USB-C (28% de descuento, a US$ 179,00).

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Disco SSD Samsung 9100 PRO (2 TB): Unidad de estado sólido NVMe PCIe 5.0 con velocidades de lectura de hasta 14.700 MB/s, diseñada para computación de inteligencia artificial, gaming y estaciones de trabajo exigentes (51% de descuento, a US$ 334,99).

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Moda y accesorios

Bolso tote mediano Ruthie de Michael Kors: Cartera urbana para mujer confeccionada con el monograma característico de la marca y detalles en tono suela (57% de descuento, a US$ 99,00).

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Mocasines HEYDUDE Wally: Calzado masculino ultraliviano elaborado en algodón transpirable, con cordones elásticos y suela flexible plegable (50% de descuento, a US$ 34,99).