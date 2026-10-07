Dentro del Feng Shui, la limpieza no se limita solamente a los espacios de la casa, sino que también puede estar relacionada con la energía de las personas.

En ese sentido, algunas prácticas tradicionales incorporan elementos cotidianos como la sal y el vinagre, a los que se les atribuye la capacidad de ayudar a renovar y equilibrar las energías.

Una de ellas consiste en bañarse con estos dos ingredientes, una costumbre a la que se le atribuyen distintos beneficios y que puede incorporarse como parte de una rutina de relajación.

Según explica Gustavo Antunez, maestro de Feng Shui con más de 30 años de experiencia, las energías negativas que se acumulan en el cuerpo pueden generar cansancio y sentimientos de tristeza. Además, sostiene que estas energías densas pueden manifestarse como una sensación de agotamiento o pesadez sin una causa aparente.

Por eso, el experto recomienda prestar atención a estas señales y comparte distintas técnicas que, dentro del Feng Shui, se utilizan para realizar una limpieza energética. Entre ellas se encuentra el baño con sal y vinagre, una de las alternativas más sencillas para poner en práctica en casa.

Para qué sirve bañarse con vinagre y sal. Anna Bizon

Para qué sirve bañarse con vinagre y sal, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, los baños purificadores ayudan a eliminar las energías negativas acumuladas y favorecen una sensación de relajación y bienestar. La idea es crear un momento de calma que permita despejar la mente y recuperar el equilibrio.

Para realizarlo, se pueden utilizar esencias de naranja o limón, a las que se les atribuye un efecto relajante y limpiador. También existe una alternativa más sencilla que consiste en preparar un baño con dos ingredientes fáciles de conseguir: vinagre y sal.

Otras técnicas que recomienda el experto para limpiar las energías negativas

Además del baño con sal y vinagre, Gustavo Antunez comparte otras prácticas que, dentro de esta tradición, se utilizan para renovar las energías y generar una mayor sensación de equilibrio.

1- Incienso

El incienso es una de las prácticas tradicionales utilizadas para purificar los ambientes. Según el experto, encenderlo y concentrarse en su aroma puede ayudar a crear un momento de relajación y despejar la mente.

2- Ruda

La ruda también es utilizada en algunas prácticas de limpieza energética. Se puede tomar una rama y pasarla por distintas zonas del cuerpo, como la cabeza, el estómago y el área comprendida entre el ombligo y el corazón. Una vez terminado el ritual, se desecha la rama.

3- Cristales

Dentro de estas prácticas, los cristales también son considerados elementos que pueden contribuir a la limpieza energética.

Antunez menciona diferentes tipos de cuarzos y les atribuye distintos significados: al cuarzo rosa se lo relaciona con la calma y la paz interior; al cuarzo verde, con la salud y la energía curativa; al cuarzo cristal, con la pureza y la calma; a la amatista, con la transformación de la energía; y a la turmalina, con la limpieza y la conexión con la tierra.

Otras técnicas que recomienda el experto para limpiar las energías negativas. Unsplash.

4- Caminar descalzo

Otra de las recomendaciones consiste en quitarse los zapatos al llegar a casa y caminar descalzo. Según esta creencia, el contacto de los pies con el suelo permite descargar las energías acumuladas durante el día y generar una sensación de conexión con el espacio.

5- Utilizar un pentáculo

El pentáculo es presentado como un talismán de protección y limpieza energética. Dentro de esta tradición, se lo considera un símbolo capaz de mantener alejadas las influencias negativas y favorecer el bienestar.

Dentro del Feng Shui, estas prácticas forman parte de distintas formas de buscar equilibrio y renovar la energía personal y del hogar. Aunque cada una tiene un significado particular, todas apuntan a generar un momento de calma y bienestar en la rutina cotidiana.