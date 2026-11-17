Un hostal en Sayulita busca voluntarios por un mes: ofrecen alojamiento, desayuno diario y seis cenas por 25 horas semanales de trabajo.

Una oportunidad de voluntariado en las playas mexicanas permite vivir cerca del mar, conocer viajeros de diferentes países y disfrutar de uno de los destinos turísticos de Nayarit. La propuesta busca voluntarios para colaborar con las tareas diarias de un hostal ubicado en Sayulita, una localidad conocida por el surf y sus paisajes costeros.

A cambio del trabajo, el establecimiento ofrece alojamiento gratis, desayuno diario y seis cenas por semana, según la publicación en Workaway. Los participantes deberán cumplir con 25 horas semanales de trabajo y permanecer al menos un mes.

¿Dónde buscan voluntarios y cuánto tiempo pueden quedarse?

La propuesta corresponde a un hostal ubicado en Sayulita, en el municipio de Bahía de Banderas, estado de Nayarit, México. El destino forma parte de la Riviera Nayarit y es reconocido por sus playas, su ambiente internacional y las actividades relacionadas con el surf.

Según la publicación de Workaway, los interesados deberán comprometerse a una estadía mínima de un mes. También existe la posibilidad de extenderla, siempre que haya disponibilidad y que tanto el anfitrión como el voluntario estén conformes con la experiencia.

El establecimiento puede recibir a más de dos voluntarios y busca personas con buena predisposición para integrarse a un equipo de trabajo y atender a viajeros de distintas partes del mundo.

Sayulita, en la Riviera Nayarit, es un destino reconocido por su ambiente internacional y sus condiciones ideales para practicar surf. Fuente: Shutterstock

¿Qué beneficios ofrece el voluntariado en México?

El principal atractivo de la convocatoria es que permite reducir los gastos de alojamiento y alimentación durante la estadía. A cambio de las horas de colaboración, el hostal ofrece:

Una cama individual en una habitación compartida

Desayuno gratuito todos los días, con pancakes

Seis cenas semanales, excepto los martes

Acceso gratuito a la lavandería, que funciona de manera manual

Uso de la cocina y el refrigerador

Wi-Fi en las instalaciones

Acceso a una piscina y agua potable purificada.

Sábanas limpias, toalla semanal y casillero individual.

Además, el establecimiento organiza una barbacoa semanal para fomentar la convivencia entre huéspedes y trabajadores. La propuesta no incluye un salario ni cubre todas las comidas: los almuerzos y otros gastos personales quedan a cargo de cada participante.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios?

De acuerdo con Workaway, el intercambio requiere 25 horas semanales de trabajo, distribuidas entre 24 horas de tareas operativas y una hora dedicada a organizar una actividad social para los huéspedes.

Las principales responsabilidades incluyen:

Recepción : atender a los viajeros y colaborar con las tareas de ingreso y orientación

Limpieza : mantener en condiciones las habitaciones, los baños y los espacios compartidos

Actividades sociales: organizar juegos, encuentros y propuestas recreativas para integrar a los huéspedes.

El perfil también contempla oportunidades de colaboración en jardinería, cocina, ayuda doméstica y proyectos creativos. El conocimiento del español es especialmente valorado, ya que no todos los visitantes hablan inglés.

¿Qué playas y atractivos turísticos hay cerca del alojamiento?

Sayulita es uno de los destinos de playa más conocidos de Nayarit. La Secretaría de Turismo de México destaca su ambiente cosmopolita y sus condiciones para practicar surf. Entre los atractivos cercanos se encuentran:

Playa Sayulita: la principal de la localidad, con escuelas de surf, restaurantes y actividades acuáticas

Playa Los Muertos: una pequeña bahía ubicada al sur del pueblo, ideal para disfrutar del mar

Playa Malpaso: una alternativa más natural y menos urbanizada

Playa Carricitos: conocida por sus paisajes y atardeceres.

San Pancho: una localidad costera cercana, con una playa extensa y un ambiente más tranquilo.

También es posible organizar excursiones hacia Punta de Mita y las Islas Marietas, un parque nacional con formaciones rocosas y atractivos para practicar snorkel.

¿Qué requisitos hay que cumplir para participar?

La convocatoria establece una estadía mínima de un mes y disponibilidad para cumplir las 25 horas semanales. También recomienda contar con conocimientos de español e inglés para facilitar la comunicación con los visitantes.

Un punto importante es que Workaway advierte que los extranjeros deben consultar con la embajada mexicana de su país los requisitos migratorios y la visa correspondiente antes de viajar.