Los trenes nocturnos ofrecen una forma diferente de viajar, combinando comodidad, paisajes únicos y la posibilidad de llegar a destino después de una noche sobre las vías.

En esta noticia Los 4 viajes en tren nocturnos que debes vivir al menos una vez

Los viajes nocturnos en tren eran una de las formas más fascinantes de recorrer largas distancias a lo largo de todo el mundo, en más de un país. Subirse a un vagón al atardecer, quedarse dormido mientras se disfrutaba el paisaje y despertar kilómetros más lejos formaba parte una experiencia única.

Con la expansión de los vuelos turísticos, muchas de estas rutas fueron desapareciendo. Sin embargo, algunas lograron mantenerse en funcionamiento y hoy vuelven a despertar el interés de los viajeros que buscan recuperar el encanto de los grandes recorridos ferroviarios.

Desde Europa hasta Australia, estas rutas ferroviarias mantienen vivo el encanto de los grandes viajes en tren, donde el recorrido se convierte en parte de la experiencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas rutas demuestran que, en determinados viajes, el recorrido puede ser tan importante como el destino. Todavía existen alternativas para disfrutar de paisajes soñados, postales encantadoras y comodidad absoluta.

Los 4 viajes en tren nocturnos que debes vivir al menos una vez

El Transiberiano, Rusia

Con aproximadamente 9.200 kilómetros entre Moscú y Vladivostok, el Transiberiano continúa siendo uno de los viajes ferroviarios más emblemáticos del mundo . A lo largo del recorrido, los pasajeros atraviesan bosques y extensos paisajes siberianos mientras el tren cruza diferentes zonas horarias.

El trayecto completo puede llevar hasta siete días sin hacer paradas prolongadas. Sin embargo, quienes deseen conocer en profundidad las ciudades y regiones que atraviesa el vagón pueden extender el viaje durante varias semanas.

La ruta tradicional conecta ciudades como:

Moscú

Yaroslavl

Cheliábinsk

Omsk

Novosibirsk

Krasnoyarsk

Irkutsk

Ulán-Udé

Chitá

Jabárovsk

Vladivostok

Los vagones con cabinas dormitorio de primera clase ofrecen mayores comodidades, como:

Ropa de cama Comidas Aperitivos Artículos de higiene

Para quienes buscan una experiencia más cercana a la forma tradicional de viajar en tren, la segunda clase representa una alternativa intermedia. Los espacios son más sencillos, pero permiten compartir el trayecto con otros pasajeros y conocer la vida cotidiana a bordo.

La tercera clase, por su parte, ofrece la opción más económica y suele ser elegida por quienes priorizan el contacto con otros viajeros y la posibilidad de vivir el recorrido de una manera más auténtica.

Los precios dependen de la duración del viaje, el tipo de tren, la clase elegida y los servicios incluidos. En términos generales, el costo puede ir desde unos 40.000 rublos (8.900 pesos mexicanos) para recorridos básicos hasta alrededor de 400.000 rublos (89.600 pesos mexicanos) para experiencias de lujo de varias semanas.

Nightjet, Austria y Europa

Operado por los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB), Nightjet es uno de los principales referentes del resurgimiento de los trenes nocturnos en Europa.

Su red conecta ciudades de distintos países y permite recorrer largas distancias mientras los pasajeros descansan a bordo. Entre sus destinos y conexiones se encuentran ciudades como:

Viena

Roma

Zúrich

Ámsterdam

Las rutas disponibles varían según la temporada y los servicios vigentes.

Una de las principales ventajas es la variedad de opciones para viajar. Los pasajeros pueden elegir asientos convencionales, compartimentos con literas o cabinas privadas con camas, según el servicio y la categoría disponible. Algunas opciones incluyen:

Espacios individuales o compartidos Ropa de cama Servicios que garantizan un descanso adecuado

Intercity Notte, Italia

En Italia, el servicio Intercity Notte ofrece una manera particular de viajar entre las principales ciudades de la península y diferentes destinos del sur del país y Sicilia.

Los trenes nocturnos permiten recorrer largas distancias durante la noche y llegar por la mañana a ciudades costeras, localidades históricas y destinos turísticos sin necesidad de hacer el trayecto en auto.

Uno de los aspectos más llamativos es el cruce del estrecho de Mesina. A diferencia de los servicios ferroviarios convencionales, en este tramo los vagones se embarcan en un ferry especial. Una vez que la embarcación llega a la isla, los vagones vuelven a incorporarse al recorrido ferroviario para continuar hasta su destino.

La maniobra convierte un traslado nocturno en una experiencia poco habitual: mientras los pasajeros descansan o disfrutan del trayecto, el tren cruza el mar entre la Italia continental y Sicilia.

Los trenes Intercity Notte disponen de distintas modalidades de viaje, que pueden incluir:

Asientos reclinables

Compartimentos con camarotes

Coches cama

La elección depende del presupuesto y del nivel de privacidad que busque cada pasajero.

The Ghan, Australia

En Australia, The Ghan es uno de los viajes ferroviarios más emblemáticos del mundo. Su recorrido conecta Adelaida, en el sur del país, con Darwin, en el norte, atravesando el interior conocido como outback.

A lo largo de aproximadamente 3.000 kilómetros, el tren permite conocer algunos de los paisajes más remotos y característicos del continente australiano.

A diferencia de los trenes nocturnos europeos, The Ghan propone una experiencia turística en sí misma. El viaje permite observar la inmensidad del desierto australiano desde la comodidad del tren. Las tonalidades rojizas de la tierra, los horizontes abiertos y la sensación de atravesar regiones prácticamente despobladas forman parte de una experiencia difícil de reproducir por otros medios de transporte.

El itinerario también contempla excursiones y paradas programadas en determinados destinos, que permiten a los pasajeros explorar el entorno antes de continuar el viaje . Según el paquete contratado, estas experiencias pueden incluir:

Visitas guiadas

Actividades culturales

Recorridos por paisajes naturales característicos del interior australiano

A bordo, The Ghan ofrece diferentes categorías de alojamiento, con opciones que van desde asientos y servicios más sencillos hasta cabinas privadas con camas y prestaciones de mayor nivel . Los paquetes turísticos pueden incorporar:

Comidas Bebidas Excursiones

Con estas características, este servicio ofrece más que una simple conexión entre dos ciudades, invita a descubrir Australia de una manera diferente.