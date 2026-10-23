El Gobierno salteño presentó el programa Impulso Salta para fomentar el turismo hacia la provincia durante la temporada de verano 2027. Uno de los ejes del programa es el Pre-Salta, mediante el cual los turistas que contraten determinados servicios de forma anticipada obtendrán un reintegro del 50% en compras elegibles con un tope de $ 150.000 por persona.

La propuesta fue presentada por el gobernador Gustavo Sáenz junto con la ministra de Turismo y Deportes Manuela Arancibia. “Con este programa buscamos acompañar al sector turístico para que pueda mejorar su situación. El Estado va a estar presente, apoyándolos como corresponde y trabajando de manera conjunta”, detalló Sáenz.

Cómo es el Pre-Salta que ofrece 50% de reintegro

La propuesta reúne obras para mejorar los atractivos y servicios turísticos, herramientas para estimular las reservas anticipadas y acciones de promoción destinadas a ampliar la presencia de Salta en los principales mercados.

En este caso, el programa ofrece un reintegro de 50% para incentivar que los visitantes organicen sus vacaciones con anticipación y distribuyan parte de sus gastos entre los distintos servicios turísticos.

Cafayate, Salta. Gemini IA.

El máximo de devolución por persona será de $ 150.000. De esta manera, si un turista contrata servicios elegibles por $ 200.000 obtendrá $ 100.000 en créditos. Si realiza compras por $ 400.000, con un 50% equivalente a $ 200.000, solo obtendrá el tope de $ 150.000.

“Para este Gobierno, el turismo es política de Estado”, afirmó el gobernador.

Cafayate, Salta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué se podrá utilizar el dinero del reintegro

El crédito deberá utilizarse durante el viaje para consumir servicios incluidos en el programa como gastronomía, excursiones bodegas, entre otros. No se trata de una devolución en efectivo.

El programa está disponible para las compras realizadas entre fines de noviembre y principios de diciembre para viajes entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027.

Para conocer con precisión los requisitos de acceso, las modalidades de compra y condiciones del uso del crédito será necesario consultar el reglamento definitivo y el listado de prestadores adheridos.