Para los amantes del helado, hay una buena noticia: la Noche de las Heladerías 2026 ya tiene fecha confirmada. El evento se celebrará el miércoles 18 de noviembre, en el marco de la décima edición de una jornada que ofrecerá descuentos y promociones en más de 500 heladerías de todo el país.

La iniciativa formará parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará del 16 al 22 de noviembre. Además de los descuentos en distintos locales, la Asociación de Heladeros Artesanales de Argentina (AFADHYA) presentará un nuevo gusto de helado: “Maní Split”.

Bajo el lema “El sabor de lo nuestro”, la campaña pondrá en valor la identidad del Helado Artesanal argentino, el recorrido de nuestro territorio, productores y materias primas que evocan todas las regiones de Argentina y el trabajo de los maestros heladeros.

La Noche de las Heladerías 2026 se realizará el miércoles 18 de noviembre. AFADHYA

“Esta vez queremos poner el foco en algo que nos identifica y nos distingue: el sabor de lo nuestro. El Helado Artesanal argentino tiene una historia, una forma de elaboración e infinidad materias primas de calidad de nuestro territorio que forman su personalidad”, señaló Maximiliano Maccarrone, Presidente de AFADHYA.

Noche de las Heladerías 2026: descuentos, fechas y horarios

La Semana del Auténtico Helado Artesanal se celebrará del lunes 16 al domingo 22 de noviembre, pero una de las fechas más esperadas será el miércoles 18, cuando se realizará la décima edición de la Noche de las Heladerías.

Desde las 19 y hasta el cierre de los locales adheridos, más de 500 heladerías de todo el país ofrecerán la tradicional promoción de 2×1 en el cuarto kilo de helado.

Cómo será el nuevo gusto de helado Maní Split que lanzarán en la Noche de las Heladerías 2026

Como cada año, se presentará un nuevo sabor de helado. En esta ocasión, será “Maní Split”, una combinación de crema a base de maní tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

“Maní Split”, el sabor de helado que lanzarán en la decima edición de la Noche de las Heladerías. AFADHYA

En 2025, el sabor elegido fue “Fruta D’Oro”, un helado al agua que combinaba mango y banana, con delicadas lajas de chocolate blanco y ralladura de lima. Un año antes, en 2024, se lanzó “Aleluya”, una variedad en homenaje al papa Francisco, elaborada con crema de avellanas y cacao, avellanas tostadas y granizado de chocolate.

“Nuestro helado es una de las banderas culturales que se posiciona en el mundo como de los mejores. Es parte de nuestra identidad gastronómica. La Semana y, especialmente, esta décima edición de La Noche de las Heladerías son una oportunidad para compartirlo y seguir poniendo en valor todo lo que hay detrás de cada helado”, cerró Maccarrone.