En el norte argentino existe una localidad cuyo nombre parece sacado de una película: Pampa del Infierno. Está ubicada en la provincia del Chaco, tiene 12.089 habitantes, según el Censo 2022, y su denominación está vinculada a una historia de expediciones, calor extremo y falta de agua.

Por qué Pampa del Infierno tiene ese nombre tan particular

La explicación más difundida sobre el origen del nombre se remonta a una expedición que atravesó la región en 1887. Según los antecedentes históricos recogidos en un proyecto presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación, los expedicionarios se encontraron con extensas planicies, temperaturas elevadas y una marcada falta de agua.

En ese contexto, uno de los integrantes de la expedición habría exclamado: “Esto es un infierno”. De acuerdo con ese relato, la expresión quedó asociada al lugar y dio origen a la denominación Pampa del Infierno.

Ubicación de Pampa del Infierno Wikimedia

Dónde queda Pampa del Infierno y cuántos habitantes tiene

Pampa del Infierno se encuentra en el departamento Almirante Brown, en la provincia del Chaco. Es la cabecera departamental y está situada a la vera de la Ruta Nacional 16, una vía que conecta distintas localidades del norte argentino.

Según los datos del Censo Nacional 2022, la población del municipio asciende a 12.089 habitantes. De esta manera, se mantiene por debajo de los 13.000 residentes.

La localidad se encuentra a unos 81 kilómetros de Presidencia Roque Sáenz Peña, uno de los centros urbanos más importantes de la provincia.

Pampa del Infierno, en el norte argentino: la localidad chaqueña debe su nombre a un relato histórico vinculado con las altas temperaturas y la escasez de agua. Fuente: Pixabay

Cuándo se fundó y cómo comenzó a crecer el pueblo

La historia de la localidad como colonia agrícola se consolidó durante las primeras décadas del siglo XX. El 15 de enero de 1924, un decreto habilitó la ubicación de familias en la zona con el objetivo de impulsar el desarrollo agrícola.

Posteriormente, el 7 de diciembre de 1927 se estableció formalmente una colonia agrícola de 54.000 hectáreas bajo el nombre de Pampa del Infierno. Esa fecha se reconoce como la fundación de la localidad.

El trazado del pueblo comenzó el 26 de agosto de 1932 y contempló inicialmente 72 manzanas y 324 terrenos. A partir de ese proceso, la zona avanzó en su organización urbana y en el desarrollo de las actividades productivas que marcaron su crecimiento.

El clima que alimentó la historia detrás de su nombre

Las condiciones climáticas ayudan a comprender el relato que dio origen al nombre. La región presenta un clima cálido, con temperaturas elevadas durante el verano y precipitaciones que se concentran principalmente en esa estación.

Durante el invierno, en cambio, las lluvias suelen ser más escasas. Esta combinación de calor y períodos secos forma parte de las características ambientales del área chaqueña.

El parque solar que convirtió a Pampa del Infierno en un punto clave de la energía renovable

Además de su nombre llamativo, la localidad tiene un papel relevante en la generación de energía solar. Allí funciona el parque fotovoltaico desarrollado por MSU Green Energy, que comenzó a operar en agosto de 2024.

Según informó el Gobierno del Chaco, la instalación ocupa unas 320 hectáreas, cuenta con más de 220.300 paneles solares y tiene una potencia instalada de 130 megavatios. La energía generada se incorpora al sistema eléctrico interconectado chaqueño y nacional.

El proyecto representa una nueva faceta de Pampa del Infierno: un lugar cuyo nombre remite a una historia de calor y escasez de agua, pero que hoy también se destaca por aprovechar la radiación solar para producir electricidad.