Entre el 34% y el 51% de los oficinistas experimenta dolor lumbar de forma frecuente.

Pasar muchas horas frente a la computadora se ha convertido en una de las rutinas más habituales del ámbito laboral moderno.

Este hábito hace que el trabajador mantenga una postura estática durante gran parte del día , lo que puede significar un costo elevado para el cuerpo: entre el 34% y el 51% de los oficinistas experimenta dolor lumbar de forma frecuente, lo que genera un impacto negativo en su calidad de vida y bienestar general.

Para entender cómo combatir ante el problema, una revisión sistemática publicada en la revista científica Applied Ergonomics analizó el efecto de los descansos y las pausas activas en la salud de la espalda de los trabajadores de oficina.

Qué descubrió la ciencia sobre las pausas y el dolor lumbar

El estudio, liderado por los investigadores Pooriput Waongennharm, Kantheera Areerak y Prawit Janwantanakul, evaluó once ensayos clínicos que analizaron diferentes dinámicas de descanso , con duraciones que iban desde pocos segundos hasta varios minutos.

Entre los hallazgos principales, la evidencia de calidad moderada indicó que realizar pausas activas con cambios posturales es eficaz tanto para reducir el dolor lumbar en personas con molestias agudas como para prevenir la incomodidad en trabajadores sanos.

Como segundo descubrimiento, las pausas programadas en general mostraron un efecto positivo comprobado en la prevención y disminución de la incomodidad física acumulada a lo largo de la jornada laboral.

Realizar pausas activas con cambios posturales es eficaz para reducir el dolor lumbar.

Por último, frente al temor habitual de las empresas de sufrir pérdidas de rendimiento, el análisis demostró de manera contundente que las pausas no tienen efectos adversos sobre la productividad laboral.

Por qué duele la espalda al estar tantas horas sentado

Estar sentado de manera prolongada y con malas posturas altera la biomecánica de la columna vertebral. Entre los principales factores que desencadenan el dolor se encuentran:

Pérdida de lubricación articular: la falta de movimiento reduce la lubricación natural de las articulaciones y el contenido de líquido en los discos intervertebrales, incrementando la rigidez.

Tensión y fatiga muscular: la activación estática y sostenida de los músculos de la espalda provoca fatiga, distensiones localizadas y estrés mecánico en los ligamentos.

Predictores de lumbalgia: las molestias lumbares generadas por el sedentarismo prolongado actúan como un fuerte indicador temprano de problemas crónicos en la columna.

Cómo implementar pequeños cambios en la rutina diaria

Dado que las investigaciones demostraron que las pausas breves y dinámicas marcan una diferencia significativa, los especialistas sugieren integrar pequeños hábitos en la jornada laboral :