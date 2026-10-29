Latinoamérica es una región marcada por los mitos ancestrales que perduran hasta hoy por sus fuertes raíces aborígenes. Muchas de estas historias se relacionan de forma directa con fenómenos naturales y los paisajes imponentes de la región. De esta manera, las comunidades originarias explicaban los misterios de su entorno y preservaban su memoria cultural.

En este sentido, en Colombia hay un espejo de agua famoso por estar vinculado al mito de El Dorado. Esta misteriosa laguna atrajo a miles de conquistadores europeos que buscaban encontrar riquezas en el territorio sudamericano. Sin embargo, el verdadero valor del sitio radica en su enorme legado histórico y ambiental.

El mito histórico y su relación con este espacio natural

La leyenda de El Dorado narra el ritual de coronación del nuevo cacique del pueblo muisca (también conocido como chibchas). Durante la ceremonia, el líder se cubría el cuerpo con polvo de oro y navegaba en una balsa hasta el centro del agua. Mientras la comunidad cantaba desde la orilla, el líder arrojaba valiosas ofrendas de mineral preciosos y esmeraldas para honrar a los dioses.

La laguna de Guatavita es el escenario exacto donde se realizaba este antiguo tributo indígena. Luego, los conquistadores españoles intentaron drenar el lugar en varias oportunidades para extraer el tesoro acumulado en el fondo. Por esta razón, el sitio sufrió severos impactos ambientales hasta que las autoridades prohibieron definitivamente las excavaciones.

La Laguna de Guatavita es un icono natural de Colombia.

¿Cómo es la laguna de Guatavita y dónde queda?

La laguna de Guatavita se ubica en el municipio de Sesquilé, a pocos kilómetros de Bogotá, donde se cree que tuvo lugar el mito de El Dorado. Este gigante espejo de agua destaca por su forma circular perfecta y se encuentra rodeado por la vegetación propia del páramo. Por eso, el paisaje ofrece una atmósfera tranquila que atrae a los visitantes.

El destino cuenta con un sendero ecológico que permite recorrer el perímetro con guías locales. Además, las normas del parque prohiben el acceso directo al agua para garantizar la conservación de la flora y la fauna. Así, el recorrido se convirtió en una experiencia turística y educativa de gran valor en el país.