Las casas tradicionales de Nava del Barco destacan por sus muros de mampostería de granito, sus portones de madera y sus pequeñas ventanas.

Nava del Barco es un pueblo de Ávila que sorprende por su paisaje natural, su patrimonio histórico y sus montañas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025, cuenta con solo 81 habitantes censados y se encuentra al norte del macizo occidental de la Sierra de Gredos, junto a la garganta de Galingómez.

Este pequeño municipio esconde una laguna glaciar, un puente románico y miradores para observar las estrellas, además de construcciones tradicionales de granito y una iglesia del siglo XV. Su ubicación permite descubrir algunos de los paisajes más singulares de Gredos y disfrutar de actividades al aire libre durante distintas épocas del año.

Nava del Barco: una laguna glaciar y un puente románico entre montañas

Uno de los principales atractivos naturales del municipio es la laguna de la Nava, situada en la vertiente norte del Cerro del Diablo, dentro de un circo glaciar formado por la cuerda de Riscos Altos y la barrera del Campanario. Se trata de una laguna de origen glaciar cuyo nivel fue elevado mediante una presa construida por los propios vecinos a mediados del siglo XX.

La obra se realizó con grandes piedras y tierra prensada para retener el agua y favorecer el regadío de las huertas. Entre los productos de la zona destacan las manzanas reinetas, cuyo cultivo forma parte de la actividad agrícola local.

Otro punto de interés es el puente románico sobre la garganta de Galingómez, apoyado sobre grandes bloques de roca. Este curso de agua desciende desde la laguna del Barco y vierte sus aguas en el río Tormes, por lo que el entorno ofrece un recorrido marcado por el paisaje de montaña y los cauces naturales.

La laguna de la Nava es de origen glaciar y cuenta con una presa construida por los vecinos a mediados del siglo XX. Wikimedia Commons/ Luis Bartolomé Marcos

Miradores estelares y paisajes de granito: qué ver en el pueblo

Nava del Barco forma parte de la red de miradores estelares de la Sierra de Gredos, una iniciativa que busca aprovechar las condiciones del cielo para la observación astronómica y la astrofotografía. La altitud, la escasa contaminación lumínica y los días despejados favorecen la contemplación de las estrellas.

Estos espacios cuentan con plataformas de observación, paneles con información astronómica y zonas acondicionadas para los visitantes. También incorporan medidas de seguridad y accesibilidad, como perímetros vallados, indicaciones de acceso y áreas de aparcamiento.

El patrimonio del municipio incluye la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida en el siglo XV con sillarejo y refuerzos de sillares de granito. En su interior destacan las tallas de la Virgen del Rosario y la representación de la Fe.

Además, el pueblo conserva casas tradicionales de mampostería de granito, con portones de madera y ventanas pequeñas, características de una arquitectura adaptada a las temperaturas de la zona. En las inmediaciones también llaman la atención grandes peñascos de formas singulares, cerca de la denominada “era de los moros”.

La red de miradores estelares de Gredos permite observar el cielo nocturno gracias a la escasa contaminación lumínica. Freepik

El Festival del Piorno llena de flores la Sierra de Gredos en primavera

La oferta turística de la zona se completa con el Festival del Piorno en Flor, una iniciativa impulsada en 2011 por la Asociación de Empresarios de Gredos Norte (ASENORG). El evento pone en valor la floración de esta retama, que transforma el paisaje con sus tonalidades amarillas y otros matices durante la primavera y el verano.

Aunque mayo y junio concentran buena parte del espectáculo floral, las distintas variedades de piorno y las diferencias de altitud hacen que la floración se prolongue durante varios meses.

En conjunto, el paisaje de Gredos Norte abarca unas 65.000 hectáreas de piornal, un recurso natural que históricamente también se utilizó como combustible y para elaborar utensilios y cubrir construcciones rurales.

Cómo llegar en coche a Nava del Barco desde Ávila, Salamanca y Madrid