En esta noticia El mapa del turismo: qué pasó en septiembre

La balanza del turismo no logra salir del terreno negativo. Entre julio y septiembre, los viajes al exterior por parte de residentes argentinos implicaron una salida de u$s 1558,9 millones, mientras que el turismo receptivo aportó u$s 640,5 millones, dejando un rojo de u$s 918,4 millones en el tercer trimestre de 2026.

Los datos fueron fue publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en su informe Estadísticas de turismo internacional (ETI). La entidad confirmó además que el saldo del sector mostró un deterioro interanual respecto al tercer trimestre de 2025 (cerró en u$s 889,3 millones) y un déficit superior al registrado en el trimestre anterior (un saldo negativo de u$s 751,9 millones).

El mayor flujo de dólares aportado por los visitantes no alcanzó para frenar el drenaje de divisas. A pesar de que los ingresos superaron los u$s 574,6 millones registrados en el tercer trimestre de 2025, las salidas turísticas al exterior escalaron por encima de los u$s 1463,9 millones anotados un año atrás.

Si se amplía la mirada a todo el año, el desequilibrio se profundiza. Entre enero y septiembre se generaron u$s 2.131,4 millones y salieron u$s 4.763,1 millones, con un saldo en rojo de u$s 2631 millones.

En el tercer trimestre, por Ezeiza y Aeroparque ingresaron 609.400 turistas no residentes, mientras que 955.900 personas viajaron al exterior, lo que dejó una brecha de 346.500 personas. El gasto diario promedio por persona fue de u$s 94,5 para los extranjeros que visitaron la Argentina, contra u$s 103,8 para los argentinos que viajaron al exterior.

En la comparación interanual, la cantidad de visitantes creció un 18,5% frente a las 514.200 personas que ingresaron en el tercer trimestre de 2025). En contraposición, las salidas hacia el exterior experimentaron un retroceso del 7%, tras haber alcanzado las 1.027.600 personas en el mismo período del año anterior.

El turismo agudizó su déficit y se fueron casi u$s 920 millones de dólares en el tercer trimestre. Foto: Archivo.

El mapa del turismo: qué pasó en septiembre

Con respecto al mes anterior, el informe señaló que 733.600 visitantes no residentes arribaron por todas las vías de acceso al país, de los cuales 432.200 fueron turistas y 301.400 fueron excursionistas

La mayor parte del turismo receptivo llegaron desde Brasil (26,3%), Uruguay (18,1%) y el bloque de países que conforman “Resto de América” (13,8%). Asimismo, el 52,9% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 34,8% lo hizo por vía terrestre y el resto (12,4%) arribó por vía fluvial/marítima.

Por su parte, las salidas al exterior alcanzaron a 1.047.700 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 613.100 fueron turistas y 434.700 fueron excursionistas.

Los principales destinos fueron Brasil, con 20,2%; Europa, con 15,3% y el bloque ´Resto de América´, con 14,5%. El 59,4% de los turistas residentes salió del país por la vía aérea; el 32,9%, por vía terrestre; y el 7,7% restante, a través de la vía fluvial/marítima.

“En septiembre, se registró un saldo negativo de 314.100 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 180.800 turistas y de 133.200 excursionistas”, completó el informe.