Mantener el cerebro en buen estado no depende únicamente del paso del tiempo. Diversas investigaciones muestran que la alimentación cumple un papel fundamental en la salud cognitiva y que ciertos nutrientes pueden convertirse en aliados clave para preservar funciones como la memoria, la atención y el aprendizaje.

Entre ellos, el omega-3 ocupa un lugar destacado. Aunque suele asociarse al consumo de pescado, existen alternativas vegetales que aportan este ácido graso esencial y que, además, se destacan por su contenido de fibra, proteínas y minerales. Dos semillas sobresalen especialmente por su perfil nutricional y por los beneficios que pueden aportar al organismo.

Por qué el omega-3 es importante para cuidar el cerebro y las funciones cognitivas

El omega-3 es una grasa esencial que el cuerpo humano no puede producir por sí solo y que debe obtenerse a través de la alimentación.

De acuerdo con la Fundación Británica de Nutrición, este nutriente forma parte de las membranas neuronales y contribuye al correcto funcionamiento de las células del cerebro.

Uno de sus componentes más importantes es el DHA, asociado a procesos clave como:

La memoria.

La concentración.

El aprendizaje.

La atención.

La comunicación entre neuronas.

Por este motivo, los especialistas recomiendan incorporar fuentes de omega-3 de manera regular dentro de una dieta equilibrada.

Las semillas de lino y chía, por su tamaño, necesitan activación para liberar sus nutrientes (Fuente: Freepik)

Semillas de chía: la fuente vegetal de omega-3 rica en fibra y proteínas

Las semillas de chía se han convertido en uno de los alimentos más valorados por nutricionistas debido a su elevada densidad nutricional.

Además de aportar proteínas de origen vegetal, contienen una importante cantidad de ácido alfa-linolénico (ALA), una forma de omega-3 presente en alimentos vegetales.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Alto contenido de fibra dietética.

Presencia de proteínas vegetales.

Aporte de calcio, magnesio y fósforo.

Contribución al tránsito intestinal.

Ayuda al mantenimiento de una microbiota saludable.

Su combinación de nutrientes la convierte en una alternativa interesante para complementar una alimentación enfocada en el bienestar general y la salud cerebral.

Semillas de lino: el alimento con omega-3 que también aporta minerales esenciales

Las semillas de lino también se encuentran entre las principales fuentes vegetales de omega-3 y son utilizadas con frecuencia en planes de alimentación saludables.

Cerca de la mitad de su composición corresponde a grasas saludables, predominando las insaturadas y, especialmente, el omega-3.

Además de este nutriente, aportan otros componentes relevantes para el organismo:

Fibra alimentaria.

Proteínas vegetales.

Magnesio.

Calcio.

Potasio.

Hierro.

Gracias a esta combinación, las semillas de lino pueden contribuir al funcionamiento normal del sistema nervioso, la producción de energía y distintas funciones vinculadas al rendimiento cognitivo. Incorporarlas en yogures, licuados, ensaladas o preparaciones caseras es una de las formas más sencillas de sumar nutrientes a la dieta diaria