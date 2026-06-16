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Mantener el cerebro en buen estado no depende únicamente del paso del tiempo. Diversas investigaciones muestran que la alimentación cumple un papel fundamental en la salud cognitiva y que ciertos nutrientes pueden convertirse en aliados clave para preservar funciones como la memoria, la atención y el aprendizaje.
Entre ellos, el omega-3 ocupa un lugar destacado. Aunque suele asociarse al consumo de pescado, existen alternativas vegetales que aportan este ácido graso esencial y que, además, se destacan por su contenido de fibra, proteínas y minerales. Dos semillas sobresalen especialmente por su perfil nutricional y por los beneficios que pueden aportar al organismo.
Por qué el omega-3 es importante para cuidar el cerebro y las funciones cognitivas
El omega-3 es una grasa esencial que el cuerpo humano no puede producir por sí solo y que debe obtenerse a través de la alimentación.
De acuerdo con la Fundación Británica de Nutrición, este nutriente forma parte de las membranas neuronales y contribuye al correcto funcionamiento de las células del cerebro.
Uno de sus componentes más importantes es el DHA, asociado a procesos clave como:
- La memoria.
- La concentración.
- El aprendizaje.
- La atención.
- La comunicación entre neuronas.
Por este motivo, los especialistas recomiendan incorporar fuentes de omega-3 de manera regular dentro de una dieta equilibrada.
Semillas de chía: la fuente vegetal de omega-3 rica en fibra y proteínas
Las semillas de chía se han convertido en uno de los alimentos más valorados por nutricionistas debido a su elevada densidad nutricional.
Además de aportar proteínas de origen vegetal, contienen una importante cantidad de ácido alfa-linolénico (ALA), una forma de omega-3 presente en alimentos vegetales.
Entre sus principales beneficios se destacan:
- Alto contenido de fibra dietética.
- Presencia de proteínas vegetales.
- Aporte de calcio, magnesio y fósforo.
- Contribución al tránsito intestinal.
- Ayuda al mantenimiento de una microbiota saludable.
Su combinación de nutrientes la convierte en una alternativa interesante para complementar una alimentación enfocada en el bienestar general y la salud cerebral.
Semillas de lino: el alimento con omega-3 que también aporta minerales esenciales
Las semillas de lino también se encuentran entre las principales fuentes vegetales de omega-3 y son utilizadas con frecuencia en planes de alimentación saludables.
Cerca de la mitad de su composición corresponde a grasas saludables, predominando las insaturadas y, especialmente, el omega-3.
Además de este nutriente, aportan otros componentes relevantes para el organismo:
- Fibra alimentaria.
- Proteínas vegetales.
- Magnesio.
- Calcio.
- Potasio.
- Hierro.
Gracias a esta combinación, las semillas de lino pueden contribuir al funcionamiento normal del sistema nervioso, la producción de energía y distintas funciones vinculadas al rendimiento cognitivo. Incorporarlas en yogures, licuados, ensaladas o preparaciones caseras es una de las formas más sencillas de sumar nutrientes a la dieta diaria