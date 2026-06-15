Hay personas que guardan cajas vacías, tickets viejos, cables que ya no recuerdan para qué sirven o prendas que llevan años sin usar. Aunque a simple vista pueda parecer una dificultad para desprenderse de las cosas, la psicología sostiene que detrás de este comportamiento suelen existir motivos mucho más complejos.

La costumbre de conservar objetos “por las dudas” está relacionada con la forma en que algunas personas interpretan el futuro, los recuerdos y hasta su propia identidad.

Lejos de ser un hábito necesariamente negativo, los especialistas explican que muchas veces responde a una manera particular de procesar la incertidumbre.

Qué revela la psicología sobre las personas que guardan cosas “por las dudas”

Algunos psicólogos coinciden en que las personas que conservan objetos “por las dudas” tienden a anticipar posibles escenarios futuros . No guardan cosas por acumulación, sino porque imaginan situaciones en las que esos elementos podrían volver a ser útiles.

Esta conducta está vinculada con una mentalidad anticipatoria. En otras palabras, se trata de personas que suelen pensar varios pasos por delante y buscan reducir la incertidumbre que generan los imprevistos.

¿Qué tipo de objetos son los que guardan con mayor frecuencia estas personas?

Es habitual que conserven elementos como:

Cajas de electrodomésticos.

Tickets de compra.

Cables antiguos.

Manuales de instrucciones.

Envases o accesorios que podrían reutilizarse.

Guardar estos objetos puede funcionar como una estrategia silenciosa para generar una mayor sensación de seguridad frente al futuro.

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Por qué algunos objetos tienen un valor emocional mucho más fuerte

No todo lo que se guarda está relacionado con una posible utilidad futura. Existen objetos que permanecen durante años en cajones o cajas simplemente porque representan un recuerdo importante.

Una entrada de cine, una carta, una fotografía o un regalo pueden convertirse en símbolos de momentos significativos. En esos casos, el valor del objeto no está en su función práctica, sino en la emoción que despierta.

Los especialistas sostienen que algunas personas desarrollan vínculos emocionales especialmente intensos con determinadas pertenencias. Esos objetos funcionan como una conexión directa con experiencias, relaciones o etapas de la vida que desean conservar.

Por eso, desprenderse de ellos puede resultar mucho más difícil de lo que parece desde afuera.

Cuando los objetos forman parte de la identidad

La psicología sostiene que muchos objetos funcionan como marcadores de identidad. Una camiseta vieja, una carta o un recuerdo de viaje pueden representar etapas importantes de la vida y mantener un vínculo con experiencias pasadas.

Los especialistas también señalan que la educación influye en esta conducta. Quienes crecieron en entornos donde se valoraba el ahorro, el aprovechamiento de recursos o la preparación para tiempos difíciles suelen desarrollar una mayor tendencia a conservar pertenencias.

¿Cuándo acumular puede convertirse en un problema?

Sin embargo, existe una diferencia entre guardar objetos por motivos emocionales o preventivos y la acumulación problemática.

La señal de alerta aparece cuando esta conducta genera malestar, afecta la vida cotidiana o dificulta el bienestar de la persona.