El dólar tiene un aliado inesperado: el Banco Central salvó u$s 2000 millones por una razón “incómoda”
Mientras el Gobierno destaca el aporte récord de Vaca Muerta, el agro y la minería a la acumulación de reservas, dos informes privados muestran otro fenómeno menos visible que explica casi la mitad de la mejora del saldo externo.
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