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La chía, conocida científicamente como Salvia hispanica, es originaria de México y Guatemala. Los mexicas y otros pueblos prehispánicos la cultivaban y la usaban como alimento, tributo y en ofrendas religiosas.
Luego de estar al borde de la extinción, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la reconoce en la actualidad como uno de los alimentos de origen prehispánico con mayor valor nutricional, gracias a su contenido de omega 3, minerales y proteína vegetal.
La casi desaparición de la chía
Era el tercer cultivo en importancia, solo detrás del maíz y el frijol. Se consumía en atoles, tortillas, tamales y pinoles, y su aceite servía para preparar pinturas y barnices.
Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la chía sufrió un declive abrupto. Los conquistadores introdujeron nuevos cultivos y modificaron los hábitos alimenticios.
Durante siglos quedó como cultivo marginal en zonas remotas de México, Guatemala y El Salvador.
Además, su vínculo con rituales indígenas provocó su prohibición, lo que aceleró su casi desaparición.
El regreso de un superalimento
Su revalorización comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando investigaciones científicas destacaron sus propiedades nutricionales.
A partir de los años noventa, el interés internacional creció.
Su consumo se popularizó en mercados como Estados Unidos y Europa, impulsado por la tendencia hacia alimentos saludables y la difusión de dietas ancestrales.
Actualmente, México es uno de los principales productores y exportadores de chía en el mundo.
Todos los beneficios de consumir chía
El Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM señala que la chía aporta aproximadamente 17 gramos de proteína vegetal por cada 100 gramos.
También contiene antioxidantes, calcio, hierro, magnesio y zinc en cantidades superiores a otros cereales comunes.
Su capacidad para absorber agua y formar gel favorece la sensación de saciedad y la salud digestiva.
El contenido de omega 3 ayuda a regular los niveles de colesterol y a mantener la salud cardiovascular.
La fibra soluble colabora en el control de la glucosa, lo que la convierte en una opción recomendada para personas con diabetes o quienes buscan prevenir enfermedades metabólicas.
Cómo incorporarla en la alimentación diaria
Estas son algunas formas sencillas de consumirla:
- Agua de chía: una o dos cucharadas en agua, con reposo de 15 a 30 minutos. Se puede añadir limón.
- Licuados: una cucharada en smoothies de fruta o verdura sin alterar el sabor.
- Yogur o avena: espolvoreada sobre el desayuno para sumar proteína, fibra y omega 3.
- Sustituto de huevo: una cucharada de chía con tres de agua, en reposo hasta obtener textura gel, equivale a un huevo en recetas veganas.
- Ensaladas y sopas: se agregan directamente, sin cocción especial.
- Pudín: mezclada con leche vegetal o de vaca, reposando al menos dos horas en refrigeración.