Ni avena ni linaza: este superalimento ancestral repleto de omega-3 y fibra mejora la digestión y controla el azúcar en sangre

La chía, conocida científicamente como Salvia hispanica, es originaria de México y Guatemala. Los mexicas y otros pueblos prehispánicos la cultivaban y la usaban como alimento, tributo y en ofrendas religiosas.

Luego de estar al borde de la extinción, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la reconoce en la actualidad como uno de los alimentos de origen prehispánico con mayor valor nutricional, gracias a su contenido de omega 3, minerales y proteína vegetal.

La casi desaparición de la chía

Era el tercer cultivo en importancia, solo detrás del maíz y el frijol. Se consumía en atoles, tortillas, tamales y pinoles, y su aceite servía para preparar pinturas y barnices.

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la chía sufrió un declive abrupto. Los conquistadores introdujeron nuevos cultivos y modificaron los hábitos alimenticios.

Durante siglos quedó como cultivo marginal en zonas remotas de México, Guatemala y El Salvador.

Además, su vínculo con rituales indígenas provocó su prohibición, lo que aceleró su casi desaparición.

El regreso de un superalimento

Su revalorización comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando investigaciones científicas destacaron sus propiedades nutricionales.

A partir de los años noventa, el interés internacional creció.

Su consumo se popularizó en mercados como Estados Unidos y Europa, impulsado por la tendencia hacia alimentos saludables y la difusión de dietas ancestrales.

La UNAM reconoció las virtudes de la chía. UNAM

Actualmente, México es uno de los principales productores y exportadores de chía en el mundo.

Todos los beneficios de consumir chía

El Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM señala que la chía aporta aproximadamente 17 gramos de proteína vegetal por cada 100 gramos.

También contiene antioxidantes, calcio, hierro, magnesio y zinc en cantidades superiores a otros cereales comunes.

Su capacidad para absorber agua y formar gel favorece la sensación de saciedad y la salud digestiva.

El contenido de omega 3 ayuda a regular los niveles de colesterol y a mantener la salud cardiovascular.

La fibra soluble colabora en el control de la glucosa, lo que la convierte en una opción recomendada para personas con diabetes o quienes buscan prevenir enfermedades metabólicas.

Murió la avena: las semillas de chía son una gran alternativa para el desayuno. Fuente: archivo. microgen

Cómo incorporarla en la alimentación diaria

Estas son algunas formas sencillas de consumirla: